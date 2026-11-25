قد يكون توقيت ممارسة المشي وطريقة توزيعه على مدار اليوم بأهمية المدة التي يقضيها الشخص في ممارسة النشاط البدني، إذ توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن المشي على فترات قصيرة ومتكررة قد يكون أكثر فاعلية في تنظيم مستويات السكر في الدم من المشي المتواصل، لدى الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة.

واختبر باحثون من جامعة كولورادو أنشوتز، في دراسة نشرتها دورية «Obesity» المتخصصة في أبحاث السمنة، تأثير نمطين مختلفين من المشي على مستويات الجلوكوز لدى 30 شخصاً بالغاً يعانون زيادة الوزن أو السمنة، ويقضون أكثر من ست ساعات يومياً في الجلوس.

وعلى مدى ستة أسابيع، التزم المشاركون بممارسة المشي السريع لمدة 45 دقيقة يومياً، خمسة أيام أسبوعياً، بعد توزيعهم عشوائياً على مجموعتين؛ خصصت الأولى جلسة واحدة متواصلة للمشي، فيما وزعت الثانية المدة نفسها على فترات قصيرة خلال اليوم.

ورغم تساوي مدة النشاط البدني بين المجموعتين، أظهرت النتائج تفوق المشاركين الذين مارسوا المشي على فترات متقطعة في التحكم بمستويات السكر في الدم، إذ ظلت مستويات الجلوكوز لديهم ضمن النطاق المستهدف لفترات أطول، وسجلوا تقلبات أقل على مدار اليوم.

وأوضحت رئيسة فريق الدراسة، أودري برجويجنان، الأستاذة المشاركة في المركز الطبي بجامعة كولورادو أنشوتز، أن النتائج تسلط الضوء على أهمية توزيع النشاط البدني، وليس الاكتفاء بالتركيز على مدته الإجمالية.

وأضافت، في تصريحات نقلها موقع «هيلث داي»، أن دمج فترات قصيرة ومتكررة من المشي في الروتين اليومي قد يوفر فوائد إضافية في تنظيم مستويات السكر، خصوصاً لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني.