قد تحمل ساعات النوم الطويلة مؤشرات على مشكلات صحية خفية لدى مرضى القلب، إذ توصلت دراسة علمية امتدت 15 عاماً إلى أن النوم لمدة تسع ساعات أو أكثر يومياً يرتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 50% لدى المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بمن ينامون من سبع إلى ثماني ساعات.

وحلل باحثون في الصين وجامعة جنوب جورجيا بيانات أكثر من 3200 شخص بالغ، لرصد العلاقة بين مدة النوم ومخاطر الوفاة بمختلف أسبابها لدى مرضى القلب والأوعية الدموية، بحسب صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية.

وتشير النتائج إلى أن طول مدة النوم قد يكون مؤشراً تحذيرياً أكثر أهمية لدى مرضى القلب مقارنة بعامة السكان، خصوصاً أن دراسات سابقة ربطت الإفراط في النوم بارتفاع خطر الوفاة بنسبة 30% لدى عامة السكان.

وشدد الباحثون على أن هذه النتائج لا تعني أن النوم لساعات طويلة يتسبب مباشرة في الوفاة أو تدهور الحالة الصحية، وإنما قد يعكس وجود اضطرابات صحية كامنة أو عوامل خطر لا ترصدها الفحوصات التقليدية.

ومن بين العوامل التي قد تفسر زيادة الحاجة إلى النوم لدى مرضى القلب، الاكتئاب والالتهابات المزمنة واضطرابات التنفس أثناء النوم والوهن الجسدي، إضافة إلى الإصابة بأمراض مزمنة متعددة والإجهاد البدني المرتبط بالأنظمة العلاجية اليومية.

ورغم انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسكتات الدماغية خلال السنوات الأخيرة، تشير بيانات جمعية القلب الأمريكية إلى أن نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة يعانون أحد أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويرى الباحثون أن إدراج عادات النوم ضمن التقييم الطبي لمرضى القلب قد يساعد على اكتشاف الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، دون الحاجة إلى فحوصات مكلفة أو إجراءات معقدة، إذ يمكن للتغيرات الملحوظة في مدة النوم أن تدفع الأطباء إلى إجراء تقييم صحي أكثر شمولاً.

وتوصي الإرشادات الصحية الأمريكية البالغين بالنوم من سبع إلى تسع ساعات يومياً، لدوره في دعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم وتقليل التوتر، فيما تشير مؤسسة «جونز هوبكنز ميديسن» إلى ارتباط النوم الطويل بصورة منتظمة ببعض الأمراض المزمنة، بينها السمنة والسكري.

وتبرز الدراسة أهمية عدم تجاهل التغيرات المستمرة في أنماط النوم، خصوصاً لدى مرضى القلب، باعتبارها مؤشراً محتملاً على مشكلات صحية تستدعي التقييم الطبي.