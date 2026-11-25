حذرت شركة «مايكروسوفت» من ثغرة أمنية في بعض فئات خدمة «Azure API Management» السحابية، أتاحت للمهاجمين إمكانية الوصول غير المصرح به إلى بيانات اعتماد مرتبطة بواجهات البرمجة، في تطور يثير مخاوف بشأن حماية الخدمات الرقمية التي تعتمد عليها المؤسسات.

وكشفت المعلومات الأمنية، عن استغلال الثغرة للحصول على مفاتيح وصول مخزنة داخل الخدمة، ما قد يعرض الأنظمة المرتبطة بها لمخاطر إضافية، بحسب طبيعة الصلاحيات الممنوحة لتلك المفاتيح.

وربطت السلطات النرويجية الثغرة بهجمات إلكترونية، استهدفت شركات تعمل في قطاع الطاقة، ما يبرز حساسية خدمات الحوسبة السحابية المستخدمة في إدارة العمليات التقنية وتبادل البيانات بين الأنظمة.

وتكمن خطورة الثغرة في استهداف بيانات الاعتماد التي تسمح للتطبيقات والخدمات بالتواصل فيما بينها، إذ قد يؤدي حصول المهاجمين عليها إلى تجاوز بعض ضوابط الوصول إلى الموارد الرقمية.

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة بإدارة مفاتيح الوصول وحمايتها، خصوصاً لدى المؤسسات التي تعتمد على الخدمات السحابية في تشغيل أنظمتها.

كما تؤكد أهمية مراجعة صلاحيات الوصول ومراقبة الأنشطة غير المعتادة، للحد من احتمالات استغلال بيانات الاعتماد في هجمات لاحقة.