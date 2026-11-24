أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الثلاثاء)، تحطم مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية في ولاية إسكي شهير وسط البلاد، وبدء عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث.

وأوضحت الوزارة أن المروحية من طراز «AS-532» كانت قد أقلعت من إسكي شهير في مهمة تدريبية، قبل تعرضها لحادث تحطم.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن المروحية سقطت في منطقة تقع بين يوسف لار وموسا أوزو، مشيرة إلى إرسال فرق من الإطفاء والإسعاف والشرطة إلى الموقع فور تلقي البلاغ.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن وقوع قتلى أو مصابين، فيما تواصل الفرق المختصة أعمالها في منطقة الحادث، بانتظار صدور مزيد من التفاصيل الرسمية بشأن ملابساته وأسبابه.