حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس من مخاطر نشاط زلزالي قوي قد يطال 3 مدن كبرى حول العالم، هي لوس أنجلوس وطوكيو وإسطنبول، مشيراً إلى احتمالات وقوع هزات أرضية قد تتسبب في أضرار جسيمة.

وأوضح هوجربيتس، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المدن الثلاث تقع ضمن المناطق التي يرى أنها قد تشهد نشاطاً زلزالياً قوياً، واضعاً مدينة لوس أنجلوس، الواقعة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في مقدمة المناطق التي تثير قلقه.

وتكتسب هذه التحذيرات أهمية في ظل الطبيعة الجيولوجية للمدن الثلاث، إذ تقع لوس أنجلوس بالقرب من شبكة صدوع نشطة، أبرزها صدع سان أندرياس، فيما تقع اليابان عند تقاطع عدة صفائح تكتونية تجعل طوكيو عرضة للزلازل، بينما تواجه إسطنبول مخاطر مرتبطة بصدع شمال الأناضول النشط في منطقة بحر مرمرة.

وسبق أن أثار هوجربيتس الجدل بتصريحاته بشأن النشاط الزلزالي حول العالم، إذ تحدث في مقطع مصور نشره عبر منصات المركز الذي يعمل من خلاله عن وقوع زلزالين بقوة 6.3 درجة في الفلبين وشمال نيوزيلندا، بفارق زمني لم يتجاوز عدة ساعات، معتبراً أن هذه التطورات قد تسبق حدوث هزات أرضية أقوى خلال الأيام التالية.

وفيما يتعلق بمصر، عاد اسم الباحث الهولندي إلى الواجهة عقب الزلزال الذي ضرب البلاد مطلع أغسطس الماضي، وبلغت قوته 5.5 درجة، وشعر به سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، دون تسجيل خسائر كبيرة، بعدما أشار مستخدمون إلى تصريحات سابقة له تحدث فيها عن احتمالات زيادة النشاط الزلزالي في منطقة البحر المتوسط.

وتظل تحذيرات هوجربيتس موضع جدل في الأوساط العلمية، إذ لا يوجد حتى الآن أسلوب علمي موثوق يمكنه تحديد موعد ومكان وقوة الزلزال مسبقاً، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي تؤكد إمكانية تقدير احتمالات النشاط الزلزالي على المدى الطويل، دون القدرة على التنبؤ الدقيق بوقوع زلزال بعينه.

وبالتالي، فإن إدراج المدن الثلاث ضمن المناطق التي حذر منها هوجربيتس لا يعني أن زلزالاً قوياً بات وشيكاً، وإنما يأتي في سياق تحذيراته التي لا تمثل إنذاراً رسمياً صادراً عن جهة مختصة برصد الزلازل.