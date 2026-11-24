حين ظن المتهمون أن الطائرات المسيرة «درون» قادرة على تجاوز الأسوار العالية والحراسات المشددة لإيصال شحنات المخدرات إلى داخل السجن المركزي في الكويت، لم تكن النهاية كما خططوا لها، بل انتهت المغامرة بحبسهم خلف القضبان لسنوات طويلة، في أحكام رادعة كشفت مصير كل من تورط في هذا المخطط.

وفي جلسة حاسمة وضعت حداً لتجاوزات المتورطين في القضية، واجه المتهمون في قاعة محكمة الجنايات بالكويت عقوبات رادعة عكست خطورة توظيف التكنولوجيا في محاولة اختراق المؤسسات الإصلاحية لترويج المواد المخدرة.

وجاءت الأحكام التي أصدرتها المحكمة برئاسة المستشار حمد الوزان وعضوية القضاة عبدالعزيز النمش وأحمد نور الهدى وعبدالعزيز المطيري وأمانة السر يوسف الشايجي على مستويين متدرجين بحسب دور كل متهم في القضية:

المجموعة الأولى (العقوبة الأشد): قضت المحكمة بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ بحق أربعة متهمين من المواطنين الكويتيين و شخص من فئة «البدون»، إضافة إلى تغريم كل منهم 10 آلاف دينار، بعد إدانتهم بالاتجار بالمخدرات ومحاولة إدخالها إلى السجن المركزي عبر طائرات «درون».

المجموعة الثانية: نال مواطن كويتي وثلاثة أشخاص من فئة «البدون» حكماً بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزام كل منهم بدفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار في القضية ذاتها.

وبهذه الأحكام النافذة والغرامات الكبيرة، تحولت محاولة استغلال الطائرات المسيرة للالتفاف على الرقابة الأمنية إلى درس قضائي حازم يغلق الباب أمام أساليب التهريب الحديثة التي تحاول بها عصابات السموم التسلل إلى داخل السجون في الكويت.