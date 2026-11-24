تحولت لعبة إلكترونية خلف الشاشة إلى فخ أودى بحياة شاب مصري في منطقة صفط اللبن بمحافظة الجيزة المصرية، وسط موجة تساؤلات حول حجم الخسائر المالية التي سقط فيها الشاب قبل أن يضع حداً لحياته، وتتحرك النيابة العامة لكشف خيوط الواقعة خطوة بخطوة.

بدأت ملامح القصة تتكشف عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغاً بالعثور على جثمان الشاب في صفط اللبن، ليتبين من الفحص الأولي أنه أقدم على إنهاء حياته إثر صدمة نفسية قاسية أعقبت خسارة أمواله في مراهنات لعبة إلكترونية، وهو ما دفع فريقاً من النيابة للتوجه إلى موقع الحادثة لمناظرة الجثمان ومعاينة المكان.

وللإجابة عن الأسئلة العالقة بشأن ما جرى في الساعات الأخيرة قبل الوفاة، اتخذت نيابة بولاق الدكرور حزمة إجراءات، فقررت التحفظ على هاتف المتوفى وفحصه فنياً لتتبع معاملاته المالية وحساب حجم الأموال التي ضاعت في تلك المراهنات، إلى جانب طلب تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

وفي موازاة فحص الهاتف والكاميرات، استدعت النيابة أسرة الشاب وشهود العيان للاستماع إلى أقوالهم حول تطورات حالته النفسية والضغوط التي واجهها مع توالي الخسائر، بينما أمرت بالتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الطب الشرعي من إعداد تقرير الصفة التشريحية لتحديد السبب الدقيق للوفاة وتوقيتها، مع تكليف المباحث بسرعة استكمال التحريات.

وتبقى هذه المأساة جرس إنذار حول مخاطر المراهنات الرقمية والضغوط النفسية الحادة، ولذا تحركت الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان المصرية معلنة خطاً ساخناً يوفر الدعم العاجل والسري لمن يمرون بأزمات نفسية أو يحملون أفكار إيذاء النفس.