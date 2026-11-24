قد لا تكون الرغبة المتكررة في تناول الأطعمة المالحة مجرد تفضيل غذائي أو عادة يومية، إذ يشير مختصون إلى أنها قد ترتبط أحيانًا باضطرابات صحية تؤثر في توازن الجسم، ما يجعل تجاهلها أمرًا غير مستحب عند استمرارها لفترات طويلة.

وتُعد مشكلات توازن السوائل والأملاح من أبرز الأسباب المحتملة وراء هذا النوع من الاشتهاء، إذ يمكن أن تدفع بعض الاضطرابات الجسم إلى طلب كميات أكبر من الملح بصورة متواصلة، في محاولة للتعامل مع الخلل القائم.

كما قد ترتبط الرغبة الشديدة في الموالح ببعض اضطرابات الغدد الصماء أو انخفاض مستويات الصوديوم في الدم، وهي حالات قد تترافق مع أعراض أخرى مثل الخمول المستمر، وضعف التركيز، وبطء الاستجابة، والشعور الدائم بالإرهاق والنعاس.

ويؤكد مختصون أهمية عدم الاكتفاء بملاحظة الرغبة المتزايدة في الأطعمة المالحة فحسب، بل الانتباه إلى الأعراض المصاحبة لها واستشارة الطبيب عند استمرارها، خاصة إذا ترافقت مع تغيرات ملحوظة في النشاط أو الحالة الصحية العامة.

وفي المقابل، فإن الإفراط في استهلاك الملح لا يخلو من المخاطر، إذ قد يسهم مع الوقت في زيادة احتمالات الإصابة بمشكلات صحية متعددة؛ من بينها تكوّن حصوات الكلى والمرارة، إلى جانب تأثيراته السلبية المعروفة على الصحة العامة.

وينصح خبراء التغذية بخفض استهلاك الملح تدريجيًا، والحد من المخللات والأطعمة المدخنة والمملحة، مع اتباع نظام غذائي متوازن؛ لأن فهم سبب اشتهاء الموالح ومعالجة جذره الصحي يظل أكثر أهمية من الاستجابة المستمرة لهذه الرغبة.