كشف فحص حطام الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية في أوكرانيا عن مفارقة لافتة تتحدى سنوات من القيود والعقوبات الغربية، إذ أظهرت التحقيقات وجود أكثر من 16 ألف مكون أجنبي الصنع داخل الترسانة الروسية، من بينها قطع إلكترونية تحمل علامات شركات أوروبية يعود تاريخ تصنيعها إلى عام 2026، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول المسارات الخفية التي لا تزال تنقل هذه التقنيات إلى موسكو.

ووفقاً لبيانات مكتب المدعي العام الأوكراني، فإن هذا الرقم يُعد الأعلى تسجيلاً حتى الآن، ويشمل قطعاً تحمل شعارات شركات من أكثر من 30 دولة، بعدما نشرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تفاصيل ما يزيد على 6300 مكون منها عبر منصتها الخاصة برصد العقوبات.

وفي تطور ميداني يزيد المشهد تعقيداً، لم تعد هذه القطع تقتصر على الطرازات السابقة مثل «جيران-2»، بل ظهرت داخل النسخة الأحدث والأسرع «جيران-4» المزودة بمحرك نفاث توربيني والتي دخلت الخدمة في مايو 2026، ففي حطام طائرة من هذا الطراز أُسقطت قرب كييف في أغسطس 2026، رصد المحققون وحدة تحكم دقيقة لشركة «STMicroelectronics» السويسرية مصنعة في فبراير 2026، إلى جانب «ترانزستور» يحمل علامة «إنفينون تكنولوجيز» الألمانية بتاريخ يونيو 2025، فضلاً عن شريحة اتصال من شركة «FTDI» البريطانية مؤرخة في يوليو 2025 في مسيرة أخرى من الطراز ذاته.

ولم تتوقف المفاجآت عند الرقائق الدقيقة فحسب، بل امتدت إلى فحص ثماني شرائح اتصال «SIM» عُثر عليها داخل مسيرات روسية وتبين أنها تابعة لعلامة «Pildyk» التابعة لشركة الاتصالات الليتوانية «Tele2 Lietuva»، حيث جرى شراؤها وتفعيلها في عام 2024 لتعزيز دقة الملاحة، ما دفع الشركة إلى ترجيح وقوف شبكات تهريب ووسطاء وراء شرائها محلياً وإعادة بيعها إلى عملاء روس.

كما طالت الاكتشافات الصواريخ الروسية نفسها، بعد رصد مكون لشركة «u-blox» السويسرية يعود إلى أكتوبر 2025 داخل صاروخ «RM-48U»، وموصلات تحمل علامة مجموعة «هارتينغ» الألمانية بتاريخ يعود إلى مطلع عام 2025 في صاروخ باليستي قصير المدى، في حين تمسكت الشركات الأوروبية المذكورة بالتزامها الكامل بالعقوبات، مرجحة أن تكون هذه القطع إما مقلدة أو جرى تفكيكها من أجهزة مدنية وتمريرها عبر وسطاء يصعب تعقبهم.