قد لا يكون الإرهاق أو السهر المتهم الوحيد وراء الشعور بالدوخة والهبوط، فبعض الأطعمة والمشروبات الشائعة قد تلعب دورًا في تفاقم أعراض انخفاض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، خصوصًا بعد تناول الوجبات أو عند عدم الحصول على كميات كافية من السوائل.

ووفقًا لمعلومات طبية، فإن نمط تناول الطعام قد يؤثر في استقرار ضغط الدم لدى فئات معينة، إذ ترتبط الوجبات الكبيرة أو الغنية بالكربوهيدرات سريعة الهضم بزيادة احتمالات الشعور بالدوار والضعف بعد الأكل، ما يجعل تعديل بعض العادات الغذائية خطوة مفيدة للحدِّ من هذه الأعراض.

وتُعد الوجبات الدسمة والكبيرة من أبرز العوامل المرتبطة بهبوط الضغط بعد الطعام، إذ يتركز جزء أكبر من تدفق الدم في الجهاز الهضمي أثناء عملية الهضم، وهو ما قد ينعكس على بعض الأشخاص بشعور مفاجئ بالتعب أو الدوخة، خاصة خلال الساعات الأولى عقب تناول الوجبة.

كما أن الإفراط في تناول الأطعمة المعتمدة على الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز والأرز الأبيض وبعض المنتجات المصنوعة من الدقيق المكرر، قد يزيد احتمالات انخفاض الضغط بعد الأكل، لا سيما لدى الأشخاص الأكثر عرضة لهذه الحالة.

ولا تبتعد الحلويات والمشروبات المحلاة عن دائرة التأثير، فالإفراط في السكريات سريعة الامتصاص قد يكون جزءًا من نمط غذائي يسهم في زيادة الأعراض لدى بعض الأشخاص، خصوصًا عندما تغيب العناصر الغذائية المتوازنة مثل الألياف والبروتين.

ورغم الاعتقاد الشائع بأن القهوة تعالج الهبوط، فإن الإفراط في المشروبات المحتوية على الكافيين ليس الحل الأمثل، خاصة إذا جاء على حساب شرب الماء، إذ يعد الجفاف أحد العوامل التي قد تسهم في تفاقم انخفاض ضغط الدم والشعور بالدوخة.

ويشير المختصون إلى أن المشكلة لا تتعلق دائمًا بصنف غذائي محدد، بل بتركيبة الوجبة كاملة، فالجمع بين كميات كبيرة من الأطعمة سريعة الهضم مع قلة الألياف والبروتين قد يزيد احتمالات هبوط الضغط بعد الطعام، خاصة لدى كبار السن وبعض من يعانون اضطرابات تؤثر في تنظيم الدورة الدموية.

وينصح عند تكرار أعراض الدوخة أو زغللة النظر أو الشعور بالضعف، خصوصًا بعد الوجبات أو عند الوقوف، بمراجعة الطبيب وقياس ضغط الدم للتأكد من السبب، إذ قد يرتبط الأمر بالجفاف أو بعض الأدوية أو حالات صحية تتطلب تقييمًا وعلاجًا مناسبين.