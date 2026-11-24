عندما وضعت روجينا قدمها على أول سلم التمثيل، لم تكن تدرك أن الثمن لن يكون مجرد تعب البدايات، بل قطيعة موجعة مع والدها وصلت إلى حد الفقدان التام، بعدما خيّرها بينه وبين حلمها الفني فاختارت التمثيل ولم تلتفت للعائلة، لتخرج اليوم عن صمتها وتكشف ما ظل مخفياً لسنوات.

في حوارها مع الإعلامي محمد قيس، استحضرت الفنانة المصرية لحظة الصدام التي لا تُنسى مع والدها، رجل رفض فكرة دخول ابنته عالم الفن ووضعها وجهاً لوجه أمام معادلة قاسية حين قال لها بوضوح: «يا أنا يا التمثيل». لم تتردد روجينا أو تساوم، وأجابت: «لا، التمثيل أنا همثل»، ليكون هذا الرد نقطة اللاعودة التي انتهت بسفر والدها إلى إيطاليا وانقطاع كل خيط تواصل بينهما.

ورغم مرور السنوات وثقل الغياب، كشفت روجينا أن الجرح لم يندمل أو يُغفر بسهولة، مؤكدة بنبرة صريحة: «عمري ما سامحت»، ومع ذلك رفضت أن تضع نفسها في خانة النادم، مشددة على أنها راضية عن اختياراتها وسعيدة بما وصلت إليه حتى وإن دفعها تمسكها بالتمثيل إلى خسارة أقرب الناس إليها، قائلة: «حتى لو القرار ده خسرت بيه ناس ومش أي ناس، ده أبويا».

ولم تقف التحديات عند حدود البيت والأسرة، بل امتدت إلى داخل الوسط الفني بعد زواجها من الفنان أشرف زكي وتوليه منصب نقيب المهن التمثيلية، إذ أوضحت روجينا أن الصفة العائلية لم تمنحها امتيازات كما يتخيل البعض، بل انقلبت أحياناً إلى عبء وضغوط، لدرجة أنها أمضت أربع سنوات بعيدة عن العمل الفني وسط ما وصفته بحروب ومنافسات طالتها دون أن تقترف ذنباً يستحق ذلك.

وتجمع مسيرة روجينا وأشرف زكي قصة بدأت من مقاعد الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية خلال التسعينيات عندما كان يعمل معيداً هناك، واستمرت قرابة 27 عاماً أثمرت ابنتين هما مايا التي اختارت طريق الإخراج، ومريم التي جربت الوقوف أمام الكاميرا.