لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 14 آخرين جراء انفجار عنيف وقع داخل مطعم متخصص في تقديم أطباق الهوت بوت بالعاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم (الثلاثاء)، وسط اشتباه في أن يكون تسرب للغاز وراء الحادث، الذي ألحق أضراراً جسيمة بالمبنى وعدد من المنازل المجاورة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقع «في إكسبريس» الإخباري، أن الانفجار أدى إلى تحطم النوافذ وتصدع الجدران واقتلاع الأبواب المعدنية من أماكنها، فضلاً عن انهيار أجزاء من الأسقف المعدنية والمظلات، فيما تناثرت الأنقاض والحطام في الشارع المحيط بالموقع.

وأضاف التقرير أن قوة الانفجار تسببت في أضرار بالمباني السكنية المجاورة، كما هزت العمارات القريبة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت الأنقاض

وتواصل فرق الإنقاذ والشرطة عمليات البحث في موقع الحادثة، باستخدام أجهزة الكشف والمعدات المتخصصة لرصد أي ناجين محتملين، إلى جانب الاستعانة بآليات هيدروليكية لرفع الكتل الخرسانية وإزالة الأنقاض.

وتكثف السلطات جهودها وسط مخاوف من احتمال وجود أشخاص عالقين تحت الركام، خصوصاً أن المطعم كان مكتظاً بالزبائن لحظة وقوع الانفجار، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

كما قررت السلطات إجلاء سكان المباني المجاورة التي اعتُبرت غير آمنة من الناحية الإنشائية، تحسباً لاحتمال تعرضها لمزيد من الأضرار أو الانهيار.

اشتباه أولي في انفجار ناتج عن تسرب غاز

ونقلت التقارير عن شرطة هانوي أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الأسباب الدقيقة للحادثة، إلا أن النتائج الأولية تشير إلى وقوع انفجار غازي أدى إلى انهيار جزء من مبنى المطعم.

وأفادت المعلومات المتاحة بنقل أكثر من 14 مصاباً إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم شخص تعرض لإصابة خطيرة في الرأس، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحالات الصحية للمصابين.

وتواصل السلطات الفيتنامية التحقيق في ملابسات الانفجار، بالتزامن مع عمليات البحث والإنقاذ وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني المحيطة، وسط ترقب للكشف عن الحصيلة النهائية للضحايا والمصابين.