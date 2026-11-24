في قصة تبدو أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع، انتزع محتالون 11 مليون سنتيم من ضحية في ضواحي أسول بإقليم تنغير المغربي، بعدما نسجوا حكاية غريبة حول قارورة زيت مائدة زجاجية عادية تزعم قدرتها على «طرد الجن»، ليتحول الوهم المزعوم إلى ملف قضائي وأمني متشابك بعد إيقاع اثنين من المتورطين في كمين محكم.

ولم تتوقف الخدعة عند حدود القارورة وحدها، بل أوهم المتهمون ضحاياهم بأن قيمة القارورة تبلغ 500 مليون سنتيم، وطالبوهم بدفع أموال إضافية لشراء بخور ولوازم خاصة بزعم إتمام طقوس طرد الجن، وهو سيناريو أوقع شخصاً يقطن نواحي أسول في الفخ وأتاح لأفراد الشبكة (المنحدرين من مدينة الريش بإقليم ميدلت) جني 11 مليون سنتيم قبل أن تتدخل عناصر الأمن الملكي وتضبط القارورة التي استُخدمت كأداة استدراج.

ومع سقوط اثنين من الموقوفين في حالة تلبس داخل مركز جماعة أسول، امتد التحقيق ليكشف أن حكاية الطقوس الخرافية ووعود الثراء السريع لم تكن معزولة، بل طالت ضحايا آخرين في مدينة الريش ونواحيها، حيث تراكمت شكاوى متعددة أمام الشرطة هناك وسط توقعات بظهور شكاوى جديدة في أسول بعد انتشار أنباء الإيقاف.

وعلى المستوى القضائي، أمرت المحكمة الابتدائية في تنغير بإيداع المتهم الرئيسي «ع.م» السجن المحلي ومتابعة مرافقه في حالة سراح بعدما أبرأه المتهم الأول خلال البحث، في وقت تلاحق فيه الأجهزة الأمنية خيوط هذه الشبكة وتبحث عن متهم ثالث هارب صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية لكشف كامل امتدادات القضية.