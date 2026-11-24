ضبطت الشرطة البريطانية 893 كيلوغراماً من الكوكايين، في واحدة من أكبر عمليات مصادرة المخدرات بتاريخ شرطة العاصمة لندن، بعدما عثرت على شحنة مخبأة داخل صناديق برتقال في سوق للخضراوات والفاكهة شرقي العاصمة، وألقت القبض على 8 رجال.

وأعلنت شرطة العاصمة لندن أن العملية استهدفت شبكة إجرامية منظمة يُشتبه في تورطها بتهريب مخدرات من الفئة الأولى إلى المملكة المتحدة، وشملت عمليات مداهمة وتفتيش في عدة مواقع، أسفرت أيضاً عن ضبط نحو 450 ألف جنيه إسترليني نقداً، فيما لا يزال التحقيق مستمراً.

ووقعت عملية الضبط الرئيسية مساء (الأحد)، في سوق نيو سبيتالفيلدز بمنطقة شيرين رود في لايتون شرقي لندن، حيث عثر أفراد الشرطة على كميات كبيرة من الكوكايين مخبأة بين صناديق البرتقال، وألقوا القبض على 5 رجال تتراوح أعمارهم بين 27 و58 عاماً للاشتباه في تورطهم في التآمر لترويج مخدرات من الفئة الأولى.

وأظهرت لقطات نشرتها الشرطة عناصرها وهم يفتشون صناديق الكرتون المملوءة بالبرتقال، قبل العثور على عبوات مخفية أسفل الفاكهة، فيما أظهرت صور أخرى كتل المخدرات التي جرى ضبطها خلال العملية.

ولم تقتصر العملية على السوق، إذ ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ 44 عاماً في محيط الموقع، وعثرت بحوزته على نحو 100 كيلوغرام من مخدرات الفئة الأولى، كما نفذت مداهمة لمنزل في تشيشونت بمقاطعة هيرتفوردشاير، أسفرت عن اعتقال رجل يبلغ 48 عاماً وضبط نحو 450 ألف جنيه إسترليني نقداً.

وفي عملية منفصلة مرتبطة بالتحقيق، أوقفت الشرطة شاحنة بالقرب من ميدستون في مقاطعة كينت، ونقلتها إلى دوفر لتفتيشها، حيث عثرت على نحو 250 كيلوغراماً من الكوكايين، وألقت القبض على سائقها البالغ 50 عاماً، للاشتباه في تورطه في التآمر لترويج المخدرات.

وقالت المحققة ليندسي بيلاني، التي تقود التحقيق، إن ضبط هذه المخدرات، التي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، يمثل خسارة كبيرة للشبكة الإجرامية، ويعد من أكبر عمليات ضبط المخدرات التي شهدتها الشرطة.

وأضافت أن العملية تعكس تركيز الشرطة على تفكيك شبكات تهريب المخدرات التي تغذي العنف في شوارع لندن، محذرة الجماعات الإجرامية المنظمة التي تستورد المخدرات إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت الشرطة أن الرجال الثمانية المقبوض عليهم لا يزالون رهن الاحتجاز، فيما تتواصل التحقيقات لكشف امتدادات الشبكة ومسارات تهريب المخدرات والجهات المتورطة في العملية.