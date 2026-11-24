حذّر رئيس الذكاء الاصطناعي في شركة (ميتا) ألكسندر وانغ من احتمال بلوغ أنظمة الذكاء الاصطناعي مستويات تفوق البشر بصورة هائلة، معتبرًا أن الحفاظ على السيطرة عليها في هذه المرحلة قد يصبح أمرًا يصعب تصوره.

وقال وانغ إن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تصبح أكثر قدرة من البشر بألف مرة في جميع المجالات، بما في ذلك تطوير نفسها، محذرًا من أن تسارع قدراتها قد يفرض تحديات غير مسبوقة على البشرية، في ظل صعوبة مواكبة تطوراتها أو ضمان بقائها تحت السيطرة.

وجاءت تصريحات وانغ في أعقاب تطور لافت في مجال الرياضيات، بعدما أعلن عالم رياضيات يعمل لدى شركة (أنثروبيك) استخدام نموذج (كلود) للمساعدة في التوصل إلى برهان لفرضية ريمان، إحدى أشهر المسائل الرياضية التي ظلت دون حل منذ أكثر من 160 عاما. وأثار الإعلان نقاشًا واسعًا بشأن مدى قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على تجاوز حدود الإنجاز العلمي البشري، رغم استمرار التدقيق في البرهان وتفاصيله الرياضية.

وكتب وانغ على منصة (إكس) أن البشرية قد تجد صعوبة في الاحتفاظ بالسيطرة على أنظمة قادرة على تطوير نفسها دون قيود، أو على ذكاء خارق يتجاوز قدرات الإنسان بمئات أو آلاف المرات، مشيرًا إلى أن ما ستتخذه البشرية من قرارات خلال العام المقبل ستكون له تداعيات كبيرة على شكل العالم مستقبلًا.

وأضاف أن النماذج المتقدمة قد تصبح قادرة على أتمتة أبحاث الذكاء الاصطناعي نفسها، وتحقيق مستويات تتجاوز القدرات البشرية في تحسين أدائها، وهو ما قد يسرّع وتيرة الاكتشافات والتطورات في مجالات متعددة، من الاقتصاد والبيولوجيا إلى أبحاث الأسلحة، بما يثير مخاوف من اتساع الفجوة بين سرعة تطور التكنولوجيا وقدرة البشر على مراقبتها وتوجيهها.

وتُعرف فكرة تطوير الذكاء الاصطناعي لنفسه بصورة متسارعة بـ«التحسين الذاتي المتكرر»، وهي من أبرز السيناريوهات التي تثير قلق الباحثين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي، إذ قد تتمكن الأنظمة من تحسين قدراتها وتطوير نسخ أكثر كفاءة دون تدخل بشري مباشر، ما يفتح الباب أمام تسارع يصعب التنبؤ بحدوده أو التحكم في مساره.

وشدد وانغ على ضرورة عدم الاكتفاء بتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، بل إيلاء اهتمام أكبر لمعايير السلامة والمواءمة والأمن، بما يضمن توافق أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأهداف والقيم الإنسانية، ويحول دون تحول التطور التقني إلى مصدر تهديد للمجتمعات.

وقال إن البشرية يجب ألا تقبل بتسليم المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، داعيًا إلى بناء تكنولوجيا تتيح للناس مزيدًا من القدرة على اتخاذ القرار والتمكين، معتبرًا أن الوصول إلى مستقبل إيجابي يتطلب من قطاع التكنولوجيا اتخاذ خطوات مختلفة جوهريا عن المسار الذي يسلكه حاليا.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير نماذج أكثر تقدما، وسط خلاف متصاعد بين اتجاه يرى أن تسريع الابتكار ضرورة اقتصادية وعلمية، وآخر يحذر من أن السباق قد يسبق قدرة المؤسسات والحكومات على وضع ضوابط فعالة، خصوصًا مع تنامي الحديث عن الذكاء الاصطناعي العام والذكاء الفائق وما قد يترتب عليهما من تحولات في العمل والاقتصاد والأمن وصناعة القرار.