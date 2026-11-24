أعلنت الشرطة الصربية اعتقال طالب يبلغ من العمر 17 عاماً، اليوم (الثلاثاء)، عقب إطلاقه النار من بندقية صغيرة العيار داخل ممر إحدى المدارس الثانوية بمدينة كراغوييفاتس وسط البلاد، في حادثة أسفرت عن إصابة شخصين نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقعت الحادثة نحو الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، داخل مدرسة (فيرست تكنيكال) التقنية، فيما أوضحت الشرطة أن أحد المصابين تعرض لإصابة يُرجح أنها ناجمة عن طلق ناري، بينما أصيب الآخر نتيجة شظايا الزجاج المتناثر جراء إطلاق النار.

وأكدت السلطات نقل المصابين إلى أحد المستشفيات المحلية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالتهما الصحية أو ملابسات الحادثة.

مدير المدرسة يكشف تفاصيل الواقعة

من جانبه، قال مدير المدرسة نيمانيا يوسيموفيتش لوسائل إعلام محلية إن الطالب المشتبه به، البالغ من العمر 17 عاماً، يدرس في المؤسسة التعليمية نفسها.

وأوضح أن إطلاق النار وقع خلال الحصة الدراسية الأولى، عندما كان الطلاب الآخرون داخل الفصول، مضيفاً أن وجودهم في القاعات الدراسية ساهم في الحد من تعرضهم للخطر في ظل الظروف التي شهدتها المدرسة.

ولا تزال السلطات تتابع ملابسات الحادثة، فيما لم تصدر الشرطة تفاصيل إضافية بشأن دوافع إطلاق النار أو كيفية حصول الطالب على السلاح.

حوادث إطلاق النار في المدارس تثير القلق في صربيا

وتُعد حوادث إطلاق النار داخل المؤسسات التعليمية غير شائعة في صربيا، إلا أن البلاد شهدت في عام 2023 واحدة من أكثر الحوادث المدرسية دموية في تاريخها.

ففي مايو من ذلك العام، أقدم فتى يبلغ من العمر 13 عاماً على إطلاق النار داخل مدرسة ابتدائية في العاصمة بلغراد، ما أسفر عن مقتل تسعة أطفال وحارس أمن، وإصابة ستة أشخاص آخرين.