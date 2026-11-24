انقلب مسار الملف تماماً خلف أبواب التحقيق في تونس، بعدما لم يعد الأمر مجرد شبهة أخلاقية بدأت داخل غرفة بأحد الفنادق، بل تطور إلى إصدار مذكرتي إيداع بالسجن بحق سياسي تونسي ومحامية، بالتوازي مع ظهور شبهة الاتجار بالبشر في التهم المنسوبة للسياسي، وفق ما تداولته وسائل الإعلام المحلية.

وتعود بداية القصة إلى ليلة الخميس 19 نوفمبر، حين تحركت عناصر الأمن الوطني في منطقة المرسى بالعاصمة تونس بناءً على معطيات أفادت بوجود نائب من مجلس نواب الشعب (ينحدر من ولاية صفاقس) برفقة محامية من الولاية ذاتها داخل فندق في وضع وصفته تقارير إعلامية بأنه مخل بالحياء، لتداهم الوحدات الغرفة بعد تنسيق سريع مع النيابة العامة وتقرر احتجازهما على ذمة الأبحاث في شبهات تتصل بتعاطي الدعارة والمجاهرة بما ينافي الحياء.

وبعد يومين، وتحديداً في 21 نوفمبر، مددت السلطات فترة التوقيف لإفساح المجال أمام تعميق التحريات، قبل أن يخرج الملف من دائرة الاحتفاظ الأولي نحو تحقيق قضائي أوسع انتهى بقرار إيداع الطرفين السجن، وسط تحول لافت تمثل في إضافة شبهة الاتجار بالبشر إلى التهم الموجهة للنائب، وهو ما نقل القضية من شبهات سلوكية إلى ملف جنائي أشد خطورة وتعقيداً.