شهدت منطقة العطارين التابعة لحي وسط الإسكندرية، اليوم (الثلاثاء)، حادثة انهيار أجزاء من عقار سكني مكون من 4 طوابق، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وسط استمرار جهود قوات الحماية المدنية للبحث أسفل الأنقاض والتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.

وبحسب المعلومات الأولية، وقعت الحادثة بشارع الإمام مالك المتفرع من شارع الخديوي، حيث انهارت أجزاء من الطابقين الثالث والأخير بالعقار، في أثناء وجود عدد من السكان بداخله.

انتشال جثمان الضحية ونقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة، وبدأت أعمال البحث ورفع الأنقاض، حتى تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على جثمان أحد الضحايا وانتشاله من أسفل الأجزاء المنهارة.

كما دفعت هيئة الإسعاف بـ3 سيارات إلى موقع البلاغ، وجرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أفادت المتابعة الطبية باستقرار الحالة العامة للمصابين اللذين وردت بياناتهما.

البحث عن مفقودين وتأمين محيط العقار

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال البحث والإنقاذ، وسط معلومات أولية عن الاشتباه في وجود أم وابنتيها أسفل الأنقاض، بالتزامن مع رفع الأجزاء المتساقطة وتأمين محيط العقار لمنع تعرض المواطنين للخطر.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسكندرية قد تلقيا بلاغًا بالحادث، وعلى الفور جرى توجيه الجهات المعنية إلى موقع الانهيار للتعامل مع تداعياته.

محافظ الإسكندرية يتابع تطورات الحادثة

ومن جانبه، يتابع محافظ الإسكندريةالمهندس أيمن عطية، تداعيات الحادثة، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الموقف، ومواصلة أعمال البحث وتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما يتابع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تطورات الحادث لحظيًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحين الانتهاء من أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العقار.

ولا تزال الأجهزة المختصة تواصل جهودها لحصر الخسائر والتأكد من عدم وجود مفقودين آخرين، مع انتظار ما تسفر عنه عمليات البحث والبيانات الرسمية بشأن الحصيلة النهائية للحادثة.