في تحول صحي يبدأ بعد دقائق من إطفاء آخر سيجارة، يدخل الجسم مرحلة تدريجية من التعافي، تبدأ بانخفاض معدل ضربات القلب وضغط الدم، ثم تتحسن الدورة الدموية وكفاءة الرئتين، وصولًا إلى تراجع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والسرطان مع مرور الوقت.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الإقلاع عن التدخين يحقق فوائد صحية في أي عمر، حتى بعد عقود من التدخين، فيما تشير الأدلة إلى أن التوقف الكامل قد يضيف ما يصل إلى 10 سنوات إلى متوسط العمر المتوقع.

التدخين يحصد أكثر من 7 ملايين روح سنويًا

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في تقرير صادر خلال يونيو 2025، من أن التبغ يتسبب في وفاة أكثر من 7 ملايين شخص سنويًا، بينهم نحو 1.6 مليون من غير المدخنين نتيجة التعرض للتدخين السلبي، مشيرة إلى أن التبغ قد يقتل ما يصل إلى نصف مستخدميه الذين لا يقلعون عنه.

وفي المقابل، توضح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن فوائد الإقلاع تبدأ سريعًا؛ إذ ينخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم بعد نحو 20 دقيقة، ويتراجع النيكوتين في الدم خلال اليوم الأول والأيام التالية، كما تنخفض مستويات أول أكسيد الكربون.

وبعد أسبوعين إلى ثلاثة أشهر، تتحسن الدورة الدموية ووظائف الرئة، بينما يقل السعال وضيق التنفس خلال الأشهر التالية. وبعد عام، ينخفض خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي إلى نحو نصف مستواه لدى المدخنين المستمرين، وتتراجع مخاطر السكتة الدماغية والسرطان مع مرور السنوات، حتى يقترب خطر أمراض القلب التاجية بعد 15 عامًا من مستوى الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا.

الإقلاع يقلل مخاطر 12 نوعًا من السرطان

ولا تقتصر فوائد التوقف عن التدخين على القلب والرئتين، إذ تشير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى انخفاض خطر الإصابة بنحو 12 نوعًا من السرطان، أبرزها سرطان الرئة والفم والحلق والمريء والمعدة والكبد والبنكرياس والمثانة والكلى وعنق الرحم والقولون والمستقيم، إضافة إلى ابيضاض الدم النقوي الحاد.

كما يساعد الإقلاع على تحسين الخصوبة وتقليل مخاطر الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود، فضلًا عن استعادة حاستي الشم والتذوق وتحسين القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.

دراسات تكشف فوائد التوقف الكامل عن التدخين

وأظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة جونز هوبكنز، ونُشرت في نوفمبر 2025 بتمويل من المعهد الوطني الأمريكي للقلب والرئة والدم، أن تدخين عدد قليل من السجائر يوميًا لا يلغي المخاطر القلبية الوعائية، مؤكدة أن الإقلاع الكامل يوفر أكبر فائدة صحية.

وفي دراسة نشرتها دورية NEJM Evidence، حلل باحثون من جامعة تورنتو ومستشفى سانت مايكلز بيانات نحو 1.5 مليون بالغ في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والنرويج، وتوصلوا إلى أن الإقلاع قبل سن الأربعين قد يساعد على استعادة متوسط عمر متوقع يقترب من غير المدخنين. وتتوافق النتيجة مع بيانات الجمعية الأمريكية للسرطان التي تشير إلى انخفاض خطر الوفاة بالأمراض المرتبطة بالتدخين بنحو 90% عند الإقلاع قبل الأربعين.

وعلى مستوى صحة الدماغ، ربطت دراسة قُدمت في مايو 2026 عبر الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب بين الإقلاع وانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 16% مقارنة بمواصلة التدخين، مع الإشارة إلى أن الدراسة رصدية ولا تثبت علاقة سببية مباشرة.

كما وجدت دراسة منشورة في دورية GeroScience خلال سبتمبر 2026 ارتباط فترات الإقلاع الأطول بمؤشرات أفضل للشيخوخة البيولوجية لدى بالغين أمريكيين.

وفي المقابل، كشفت دراسة كورية نشرتها دورية Nature Medicine في يونيو 2026، وشملت نحو 4.5 مليون بالغ، عن ارتباط استخدام السجائر الإلكترونية بعد ترك التدخين التقليدي بارتفاع خطر سرطان الرئة والوفاة المرتبطة به مقارنة بالإقلاع التام، دون إثبات علاقة سببية مباشرة.

كيف تزيد فرص النجاح في الإقلاع؟

وتوصي منظمة الصحة العالمية بالجمع بين الدعم السلوكي والعلاج الدوائي، إذ يمكن أن يضاعف هذا النهج فرص الإقلاع الناجح أكثر من مرتين، وتشمل الخطوات المساعدة تحديد موعد للتوقف، واستشارة الطبيب بشأن بدائل النيكوتين أو الأدوية المناسبة، وممارسة النشاط البدني، وتجنب محفزات التدخين، والتعامل مع أعراض الانسحاب باعتبارها أعراضًا مؤقتة.