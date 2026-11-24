بسبب عيب فني قد يؤثر على قدرة السائق على التحكم في السيارة، أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر حملة استدعاء لعدد من الطرازات المنتجة خلال الفترة من 2019 إلى 2025، بعد رصد مشكلة تتعلق بتآكل مسمار تثبيت علبة التوجيه، مع احتمالية تطور الخلل إلى كسر أجزاء أساسية من نظام التوجيه.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي مساء الاثنين، أن الخلل يتمثل في احتمالية تعرض مسمار تثبيت علبة التوجيه للكسر نتيجة التآكل، ما يؤدي إلى فقدان إحدى نقاط التثبيت الرئيسية. ومع استمرار تعرض السيارة لأحمال القيادة، قد يمتد الضرر إلى جسم علبة التوجيه نفسه، وصولاً إلى تلفه أو كسره، وهو ما ينعكس مباشرة على كفاءة نظام التوجيه وقدرة السائق على التحكم في السيارة.

وأشار البيان إلى أن هناك علامات تحذيرية قد تنبه السائق إلى وجود المشكلة، من بينها سماع أصوات طرق أو اصطدام معدني غير معتادة من المحور الأمامي، إلى جانب حدوث تغير ملحوظ في استجابة عجلة القيادة.

ودعا جهاز حماية المستهلك مالكي السيارات المشمولة بالحملة إلى التواصل مع الشركات المنتجة أو الوكلاء المعنيين، للتحقق من مدى خضوع سياراتهم للاستدعاء، وحجز موعد لإجراء الفحص الفني وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

كما شدد على ضرورة التوقف في مكان آمن والتواصل مع الشركة المختصة قبل استئناف القيادة، حال ظهور أي من العلامات التحذيرية المرتبطة بالخلل.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتابع حملات الاستدعاء بالتنسيق مع الوكلاء والشركات المعنية، لضمان تنفيذ الإجراءات الفنية والوقائية اللازمة والحفاظ على سلامة المستهلكين.

وأضاف أن الجهاز يواصل متابعة مدى التزام الشركات بضوابط الاستدعاء والإصلاح، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات من شأنها تعريض أمن المواطنين وسلامتهم للخطر.