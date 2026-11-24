في ظل تزايد المخاوف من انتشار إنفلونزا الطيور، اتجهت السلطات في ويلز إلى تشديد إجراءات الوقاية، بفرض قيود جديدة تلزم أعدادًا كبيرة من المربين بإبقاء طيورهم داخل أماكن مغلقة، في خطوة تستهدف تقليل فرص انتقال العدوى من الطيور البرية إلى الداجنة، والحد من انتشار الفيروس داخل المزارع والمنشآت.

وأعلنت السلطات بدء تطبيق إجراءات الإيواء الإلزامي اعتبارًا من ظهر الاثنين 23 نوفمبر 2026، لتشمل جميع المربين الذين يمتلكون 50 طائرًا أو أكثر، بصرف النظر عن أنواع الطيور التي يربونها.

ولا تقتصر التعليمات على أصحاب الحيازات الكبيرة، إذ تمتد أيضًا إلى المربين الذين يمتلكون أقل من 50 طائرًا، إذا كانوا يبيعون البيض أو منتجات الطيور أو يوزعونها على أشخاص آخرين.

إجراءات إضافية لحماية الطيور من العدوى

وتتضمن التعليمات الجديدة تشديد تدابير الأمن الحيوي، مع فرض متطلبات إضافية على مربي طيور الصيد، إلى جانب إلزام جميع المربين باستكمال قائمة التحقق الخاصة بإجراءات السلامة، والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول الفيروس إلى أماكن تربية الطيور.

كما يتعين على المربين الاحتفاظ بسجلات دقيقة تتضمن حركة الطيور، وحالات النفوق، وطرق التخلص من الطيور النافقة، على أن تكون هذه البيانات متاحة للجهات المختصة عند طلبها.

وشملت التدابير كذلك فرض قيود على نقل طيور الصيد البرية خلال موسم الصيد، ضمن مساعي الحد من انتقال العدوى بين المواقع المختلفة.

إجراءات وقائية تشمل ويلز بالكامل

وتأتي هذه القرارات امتدادًا لإجراءات سابقة أعلنتها السلطات في 16 نوفمبر الجاري، عندما أنشأت منطقة للوقاية من إنفلونزا الطيور تغطي جميع أنحاء ويلز.

ومن المقرر استمرار التدابير الوقائية إلى حين تراجع مستويات الخطر، وتقدير السلطات عدم الحاجة إلى مواصلة العمل بها.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل فرص انتقال الفيروس بين الطيور البرية والداجنة، والحد من انتشار العدوى داخل المزارع والمنشآت التي تضم أسرابًا من الطيور، مع تعزيز قدرة الجهات المختصة على متابعة أي حالات نفوق أو تحركات قد ترتبط بانتشار المرض.