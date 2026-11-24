لم تعد المخاطر التي تهدد البنية التحتية للعالم مرتبطة بما يحدث على سطح الأرض فقط، فهناك سيناريو آخر قد يبدأ من الفضاء، وينتهي بتعطيل خدمات يعتمد عليها مليارات الأشخاص يوميًا. إذ كشفت دراسة علمية حديثة أن تفجير قنبلة نووية واحدة في المدار الأرضي المنخفض قد يؤدي إلى خروج نحو 98% من الأقمار الصناعية الموجودة في هذا النطاق عن الخدمة خلال أسبوع، مع تداعيات قد تمتد لسنوات.

ولا يرتبط الخطر بالانفجار وحده، بل بما يتركه خلفه من إشعاعات وجسيمات عالية الطاقة يمكن أن تظل محاصرة بفعل المجال المغناطيسي للأرض، مكونة حزامًا إشعاعيًا اصطناعيًا يعرض الأقمار الصناعية لجرعات متكررة من الإشعاع، حتى بعد انتهاء الانفجار بوقت طويل.

كيف يمكن لانفجار واحد أن يعطل الأقمار الصناعية؟

الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعتي ويسكونسن-ماديسون وبرينستون، اعتمدت على نماذج حاسوبية لمحاكاة تأثير تفجير سلاح نووي بقوة ميغاطن واحد على ارتفاع 500 كيلومتر فوق منطقة جنوب المحيط الأطلسي.

وأظهرت المحاكاة أن الانفجار سيطلق أشعة سينية وجسيمات عالية الطاقة، لكن التأثير الأكثر خطورة قد ينتج عن الإلكترونات المنبعثة من تحلل المواد المشعة، إذ تستطيع خطوط المجال المغناطيسي للأرض احتجازها، لتشكل حزامًا إشعاعيًا اصطناعيًا يحيط بالكوكب.

ومع دوران الأقمار الصناعية داخل هذا النطاق، تتعرض مكوناتها الإلكترونية للإشعاع بصورة متكررة، ما قد يؤدي إلى تلف الأنظمة المسؤولة عن تشغيلها والتحكم فيها، وصولًا إلى فقدان القدرة على العمل.

وبحسب السيناريو الأساسي للدراسة، قد يتعطل نحو 3% من الأقمار الصناعية بسبب الإشعاع الأولي، قبل أن ترتفع النسبة إلى 25% خلال أول 24 ساعة، ثم 78% بعد ثلاثة أيام، وصولًا إلى نحو 98% خلال أسبوع واحد.

حتى الأقمار الأكثر حماية ليست بمنأى عن الخطر

ولم يكتف الباحثون باختبار السيناريو الأساسي، بل درسوا احتمال امتلاك الأقمار الصناعية قدرة أكبر على مقاومة الإشعاع، تصل إلى ثلاثة أضعاف مستوى الحماية المفترض في النموذج الأول.

ورغم هذا التحسن، أظهرت النتائج احتمال تعطل نحو 72% من الأقمار الصناعية خلال أسبوع، وارتفاع النسبة إلى 97% خلال 15 يومًا.

وتشير هذه النتائج إلى أن تحسين الحماية الإلكترونية قد يمنح الأقمار الصناعية وقتًا أطول قبل تعرضها للأعطال، لكنه لا يضمن استمرار عملها في ظل التعرض المطول لمستويات الإشعاع التي افترضتها المحاكاة.

الخطر لا يتوقف عند فقدان الأقمار الصناعية

تتجاوز تداعيات السيناريو المحتمل توقف الأقمار عن أداء وظائفها، إذ قد تفقد بعض الأقمار المتضررة قدرتها على التحكم في مسارها أو تنفيذ مناورات تفادي الاصطدام، ما يزيد احتمالات اصطدامها بأجسام أخرى في المدار.

وقدرت الدراسة احتمال وقوع نحو 20 تصادمًا خلال العامين التاليين للانفجار، وهي اصطدامات يمكن أن تنتج عنها شظايا إضافية من الحطام الفضائي، تزيد المخاطر على الأقمار العاملة والمركبات الفضائية.

ويرتبط هذا الاحتمال بما يعرف باسم «متلازمة كيسلر»، وهي فرضية علمية تقوم على أن تصادم الأقمار الصناعية والحطام الفضائي قد يؤدي إلى إنتاج مزيد من الشظايا، التي تتسبب بدورها في اصطدامات جديدة، ضمن سلسلة متتابعة من الأحداث.

وفي حال تطور هذه السلسلة على نطاق واسع، قد تصبح بعض المدارات أكثر خطورة على الأقمار الصناعية الجديدة وعمليات الإطلاق، ما يفرض قيودًا طويلة الأمد على استخدام الفضاء القريب من الأرض.

لماذا قد يستغرق التعافي سنوات؟

قد يبدو إطلاق أقمار صناعية بديلة حلًا مباشرًا لتعويض الخسائر، لكن المشكلة أن الأقمار الجديدة ستواجه البيئة المدارية نفسها التي تضررت بفعل الانفجار، بما فيها الإشعاعات المتبقية والحطام الناتج عن الاصطدامات.

ونقل موقع «نيو ساينتست» عن شانتال كابيلتي، من جامعة نوتنغهام، أن إعادة بناء البنية التحتية الفضائية قد تستغرق سنوات، في ظل الحاجة إلى تطوير أقمار بديلة قادرة على تحمل الإشعاع والتعامل مع مخاطر الحطام الفضائي في الوقت نفسه.

كما حذر كريغ أندروود، من جامعة سري، من اتساع آثار فقدان الأقمار الصناعية، بالنظر إلى اعتماد المجتمعات الحديثة على الخدمات التي توفرها هذه الأنظمة.

فالأقمار الصناعية لم تعد مجرد وسيلة للاتصالات، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من تشغيل أنظمة الملاحة وتحديد المواقع، وتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات، ومتابعة الأحوال الجوية، ورصد التغيرات على سطح الأرض، فضلًا عن تطبيقات الاستطلاع العسكري.

ومن ثم، فإن تعطل أعداد كبيرة منها في المدار الأرضي المنخفض قد ينعكس على قطاعات النقل والاتصالات والأمن وإدارة الكوارث، ويؤدي إلى اضطرابات في خدمات ترتبط بها الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية.

ومع ذلك، فإن نسبة 98% التي توصلت إليها الدراسة تخص الأقمار الصناعية المشمولة بالنموذج في المدار الأرضي المنخفض، ولا تعني خروج جميع الأقمار التي تدور حول الأرض عن الخدمة، بما فيها أقمار الملاحة والاتصالات الموجودة في مدارات أعلى.

تجربة نووية سابقة تكشف أن الخطر ليس افتراضيًا بالكامل

تستند المخاوف من تأثير التفجيرات النووية في الفضاء إلى تجربة أمريكية سابقة أجريت عام 1962، تحت اسم «ستارفش برايم» (Starfish Prime)، عندما فجرت الولايات المتحدة قنبلة نووية بقوة 1.4 ميغاطن على ارتفاع يقارب 400 كيلومتر فوق المحيط الهادئ.

وأدى الانفجار آنذاك إلى تكوين حزام إشعاعي اصطناعي حول الأرض، تسبب في أضرار لعدد من الأقمار الصناعية، رغم أن عدد الأقمار الموجودة في المدار كان محدودًا مقارنة بالعدد الكبير الذي يعتمد عليه العالم حاليًا.

وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة عند مقارنتها بالواقع الراهن، إذ أصبحت الأقمار الصناعية جزءًا من البنية الأساسية للاتصالات والملاحة والخدمات الرقمية، ما يجعل أي اضطراب واسع في عملها أكثر تأثيرًا على الدول والمجتمعات.

ماذا عن القوانين الدولية؟

يحظر اتفاق الفضاء الخارجي لعام 1967 وضع أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض، كما يحظر تثبيتها على الأجرام السماوية أو وضعها في الفضاء الخارجي بأي صورة أخرى.

ورغم خطورة السيناريو الذي تعرضه الدراسة، فإن نتائجها لا تمثل توقعًا مؤكدًا لما سيحدث في الواقع، فهي تستند إلى محاكاة حاسوبية لظروف محددة تشمل قوة السلاح وموقع التفجير وارتفاعه، كما أن الدراسة المنشورة على منصة «أركايف» العلمية لم تخضع بعد لمراجعة الأقران.

وبذلك، تقدم الدراسة تصورًا علميًا لحجم الأضرار التي قد يتسبب فيها تفجير نووي في الفضاء، وتسلط الضوء على مدى هشاشة البنية التحتية الفضائية، في وقت باتت فيه خدمات أساسية على الأرض مرتبطة باستمرار عمل الأقمار الصناعية.