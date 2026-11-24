هل يؤدي الجمع بين الفيتامينات إلى مضاعفة فوائدها الصحية، أم قد يحمل مخاطر عند تناولها دون ضوابط؟ يطرح هذا التساؤل نفسه عند الحديث عن فيتاميني سي ود، اللذين يؤدي كل منهما وظائف مختلفة داخل الجسم، بدءا من تعزيز كفاءة الجهاز المناعي، وصولا إلى الحفاظ على قوة العظام ودعم التئام الجروح. ورغم إمكانية تناولهما معا، فإن تحقيق الاستفادة منهما يتطلب معرفة الجرعات المناسبة ومحاذير الاستخدام.

ويمكن تناول فيتاميني سي ود معا بأمان، إذ لا توجد تفاعلات معروفة بينهما عند استخدامهما بالجرعات الموصى بها، كما يساهم كل منهما في وظائف حيوية تدعم صحة الجسم، أبرزها المناعة والعظام والتئام الجروح.

وبحسب موقع «هيلث»، يؤدي فيتامين سي دورا مهما في دعم الجهاز المناعي، وقد يساعد في تقليل مدة الإصابة بنزلات البرد، بينما يسهم فيتامين د في تنظيم الاستجابة المناعية وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

دور الفيتامينين في التئام الجروح وصحة العظام

وتتعدد أوجه الاستفادة من الجمع بين الفيتامينين، إذ يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لإنتاج الكولاجين، وهو بروتين أساسي في إصلاح الأنسجة والتئام الجروح، في حين يرتبط فيتامين د بتجدد خلايا الجلد، ما قد يدعم عملية التعافي.

وعلى مستوى صحة العظام، يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم والاستفادة منه، بينما يشارك فيتامين سي في تكوين الكولاجين الذي يدخل في تركيب العظام. ولذلك، قد يرتبط نقص أي منهما بتراجع صحة العظام وانخفاض كثافتها، بما يزيد احتمالات الإصابة بالهشاشة والكسور.

وفي سياق آخر، أشارت بعض الأبحاث إلى وجود ارتباط بين تناول الفيتامينين وانخفاض المضاعفات لدى مرضى السرطان خلال العلاج الكيميائي، إلا أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها وتحديد طبيعة الاستفادة منهما.

الجرعات الموصى بها ومخاطر الإفراط

وتختلف الاحتياجات اليومية من الفيتامينين وفقا للعمر والجنس، إذ تبلغ الجرعة الموصى بها من فيتامين د 600 وحدة دولية للبالغين حتى سن 70 عاما، وترتفع إلى 800 وحدة دولية لمن تجاوزوا هذا العمر.

أما فيتامين سي، فتبلغ الكمية اليومية الموصى بها 75 ملليغراما للنساء و90 ملليغراما للرجال، مع إضافة 35 ملليغراما يوميا للمدخنين.

ورغم إمكانية تناول الفيتامينين معا، فإن تجاوز الجرعات المناسبة قد يؤدي إلى آثار صحية غير مرغوبة، إذ يمكن أن تسبب الجرعات المرتفعة من فيتامين سي الإسهال والغثيان وتقلصات البطن، بينما قد يؤدي الإفراط في فيتامين د إلى القيء وضعف العضلات والجفاف وحصوات الكلى.

ويظل الحصول على الفيتامينات من خلال الغذاء المتوازن الخيار المفضل، مع تجنب تناول المكملات الغذائية دون حاجة فعلية أو استشارة طبية، خاصة لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية بصورة منتظمة.