لا تزال قضية مقتل طفلي مذيع الطالبية في مصر تكشف عن تفاصيل جديدة مع استمرار التحقيقات، إذ لم تنجح فرق البحث حتى الآن في العثور على جثمان الابن الذي أقر والده بدفنه في منطقة صحراوية، رغم الاستعانة بالكلاب البوليسية وتمشيط الموقع الذي حددته جهات التحقيق.

ونقل مصدر قضائي مطلع على التحقيقات، وفقاً لوسائل إعلام مصرية، أن الوصول إلى موقع الدفن جاء بعد فحص الهاتف المحمول للمتهم، حيث عثرت جهات التحقيق على إحداثيات جغرافية محفوظة عليه، رغم رفض الأب الكشف عن مكان الجثمان في بداية التحقيقات.

إحداثيات الهاتف تكشف موقع الدفن

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، توجه المتهم في البداية إلى منطقة صحراوية لدفن جثمان نجله، لكنه عدل عن ذلك بعد أن فوجئ بوجود خمسة عمال في الموقع، فعاد بالجثمان إلى المنزل، قبل أن ينقله لاحقاً إلى مكان آخر بعيداً عن الأنظار.

وكشفت التحقيقات أن الأب احتفظ بإحداثيات الموقع على هاتفه عقب دفن الطفل، وأرسلها إلى نفسه حتى يتمكن من العودة إليه وزيارته من وقت لآخر، وفقاً لما جاء في اعترافاته. وبعد مواجهته بنتائج الفحص الفني للهاتف، أقر بأن الموقع الذي توصلت إليه جهات التحقيق هو مكان دفن نجله.

تفاصيل صادمة عن حياة الطفلين

وفي جانب آخر من التحقيقات، كشفت معاينة منزل الأسرة عن ظروف معيشية بالغة القسوة، إذ وُصف المسكن بأنه غير آدمي، في مفارقة مع ما كان ينفقه المتهم على ظهوره الإعلامي.

كما عثرت جهات التحقيق على زجاجة اشتُبه في احتوائها على مشروبات كحولية، إلا أن الفحص أظهر أنها تضم زيت زيتون، اعتاد الأب شربه.

وتطرقت التحقيقات كذلك إلى أسباب اعتداء المتهم المتكرر على طفليه بالضرب، حيث برر تصرفاته بأنه والدهما، مدعياً أنه كان يخشى أن يعايره الناس بهما في المستقبل.

ساعات قبل دفن الجثمان

وأظهرت التحقيقات أن الأب ترك جثمان الطفل المتوفى لساعات قبل دفنه، بعدما حاول خلال تلك الفترة نقل شقيقه المصاب إلى المستشفى أملاً في إنقاذ حياته، إلا أن الطفل فارق الحياة لاحقاً.

ولا تزال عمليات البحث والتحقيق مستمرة لكشف بقية ملابسات القضية، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات المتعلقة بتحديد مكان جثمان الطفل.