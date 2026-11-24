في واقعة طبية غير مألوفة، وجد أطباء في نيوزيلندا أنفسهم أمام حالة استدعت تدخلاً جراحياً دقيقاً، بعدما استقرت شوكة طعام كاملة داخل معدة شابة تبلغ من العمر 27 عاماً، إثر ابتلاعها عن طريق الخطأ أثناء محاولتها التقيؤ.

واستقبل قسم الطوارئ في مستشفى وايكاتو الشابة، حيث أظهرت صور الأشعة السينية وجود الشوكة داخل المعدة، ما أثار مخاوف الفريق الطبي من احتمال تسببها في جروح أو ثقب بالجهاز الهضمي، نظراً إلى حجمها وأطرافها الحادة.

محاولتان بالمنظار دون نتيجة

ووفقاً لما أوردته صحيفة «نيوزيلندا هيرالد»، حاول الأطباء استخراج الشوكة مرتين باستخدام المنظار عبر الفم، إلا أن المحاولتين لم تكللا بالنجاح، ما استدعى الانتقال إلى خيار الجراحة.

ولجأ الفريق الطبي إلى تقنية الجراحة طفيفة التوغل، المعروفة باسم «جراحة ثقب المفتاح»، من خلال شق جراحي بلغ طوله نحو 4 سنتيمترات، تمكنوا عبره من إخراج الشوكة وإغلاق الفتحة في المعدة.

وأوضح الدكتور جيسي فيشر، المحاضر الأول في الجراحة بجامعة أوكلاند، أن الشوكة لم تتسبب في ثقب معدة الشابة، رغم طبيعتها الحادة وحجمها الكامل.

ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة

وأشار فيشر إلى أن الواقعة حدثت خلال مناسبة اجتماعية، لكن الظروف التي أدت إلى ابتلاع الشوكة أثناء محاولة التقيؤ لم تتضح حتى الآن.

وأضاف أنه لا تتوافر معلومات موثقة تشير إلى معاناة الشابة اضطرابات في الأكل أو مشكلات نفسية، معرباً عن دهشته من وصول شوكة كاملة إلى المعدة دون أن تتسبب في إصابة أكثر خطورة.

وعلى الرغم من تعقيد الحالة، تعافت الشابة دون مضاعفات، وغادرت المستشفى بعد يومين من العملية، كما عادت إلى تناول الطعام بصورة طبيعية.

وفي ختام تعليقه على الواقعة، شدد الطبيب على خطورة ابتلاع الأجسام الغريبة، موضحاً أن بعضها قد يؤدي إلى إصابات داخلية تستدعي تدخلاً طبياً أو جراحياً عاجلاً لتفادي مضاعفات خطيرة.