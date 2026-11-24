لم تسلم ممتلكات النجم الأمريكي ويل سميث من حوادث الحرائق، إذ شهد قصره الفاخر في منطقة كالاباساس بولاية كاليفورنيا حريقاً جديداً، بعدما اندلعت النيران في أحد المباني الملحقة بالعقار، الذي تقدر قيمته بنحو 42 مليون دولار، دون تسجيل إصابات.

وبحسب ما أورده موقع «بيج سيكس»، تلقت خدمات الطوارئ بلاغاً قرابة منتصف ليل الاثنين، يفيد باندلاع حريق في سقيفة مخصصة لأعمال الصيانة داخل المجمع السكني، الممتد على مساحة تبلغ نحو 150 فداناً، لتتوجه فرق الإطفاء إلى الموقع وتتمكن من احتواء النيران وإخمادها.

وأكد متحدث باسم مركز شرطة ماليبو/لوست هيلز أن الحادث لم يسفر عن إصابات، مشيراً إلى أن الحريق اندلع لأسباب عرضية.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث انتشار مركبات الطوارئ ورجال الإنقاذ داخل العقار، وسط تصاعد أعمدة الدخان وظهور أضواء سيارات الإطفاء في محيط المبنى. وذكرت التقارير أن النيران تركزت في كوخ الصيانة الواقع داخل المجمع.

سجل سابق مع الحرائق

ولا يُعد الحريق الأخير الأول من نوعه الذي يشهده عقار سميث وزوجته جادا بينكيت سميث؛ إذ سبق أن تعرض القصر لحريق عام 2021، أعقبته أعمال تجديد واسعة. وأشار مصدر مقرب من العائلة آنذاك إلى أن النيران بدأت في الطابق السفلي، مؤكداً سلامة أفراد الأسرة، فيما تلقى أحد رجال الإطفاء العلاج جراء الحادث.

وفي عام 2018، عبّر سميث عن قلقه على منزله مع امتداد حريق «وولزي» إلى مناطق تضم منازل عدد من المشاهير، واصفاً المشهد بالمخيف. كما أفادت تقارير بأن العائلة اضطرت إلى إخلاء المنزل خلال حريق «باليساديس» المدمر في يناير 2025.

قصر فاخر احتفظ به الزوجان

وتعود ملكية العقار إلى عام 2003، عندما اشترى سميث الأرض التي أُقيم عليها المجمع، قبل اكتمال بناء القصر عام 2010، بمواصفات تضم ست غرف نوم و13 حماماً. وفي العام التالي، عرض الزوجان العقار للبيع مقابل 42 مليون دولار، قبل العدول عن القرار والاحتفاظ به.

ويأتي الحريق بعد ظهور عائلي جمع ويل سميث وجادا بينكيت سميث، السبت الماضي، في منطقة ماليبو، برفقة ولديهما ووالدتيهما، في ظهور لافت للعائلة.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عام 2023 أن الزوجين يعيشان منفصلين منذ سنوات، رغم استمرار زواجهما الذي بدأ في ديسمبر 1997. وفي المقابل، ذكرت مجلة «بيبول» في يوليو الماضي أن جادا عادت للعيش مع سميث قبل عامين، ونقلت عن مصدر مقرب أن العلاقة بينهما مستقرة وأنهما يواصلان دعم أحدهما الآخر.