لقي 11 شخصاً حتفهم إثر حادث تصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة في إمارة رأس الخيمة، في حادث استدعى استجابة عاجلة من فرق الإنقاذ والإسعاف والجهات المختصة للتعامل مع الموقع.

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية وقوع الحادث على شارع الوطن في رأس الخيمة، مشيرة إلى أن الفرق المختصة انتقلت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وبدأت عمليات الإنقاذ والإسعاف بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والجهات المعنية.

وتضمنت الاستجابة تأمين موقع الحادث وتنظيم الحركة المرورية، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابساته وأسبابه، على أن تعلن نتائج التحقيق فور اكتمال الإجراءات.