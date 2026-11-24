تكشف مراقبة الغلاف الجوي عبر الأقمار الاصطناعية عن تحولات بيئية لا يمكن رصدها من خلال القياسات الآنية وحدها، وهو ما دفع وكالة الفضاء الأوروبية إلى إتاحة بيانات فضائية جديدة ترصد مستويات غاز ثاني أكسيد الكبريت عالمياً على امتداد 28 عاماً، بما يتيح تتبع مصادر انبعاثاته وفهم التغيرات التي طرأت عليها بمرور الوقت.

وأعلنت الوكالة إتاحة ثلاث مجموعات من البيانات ضمن مبادرة التغير المناخي التابعة لها، تتضمن خرائط عالمية تتيح للباحثين دراسة مصادر الانبعاثات، ورصد النشاط البركاني، ومتابعة مستويات التلوث، فضلاً عن تقييم دقة النماذج العلمية المستخدمة في تحليل الغلاف الجوي.

وجُمعت البيانات من ثلاثة أجهزة رصد على متن أقمار اصطناعية مختلفة، وخضعت للمعالجة باستخدام خوارزمية «كوبرا»، التي تتميز بحساسيتها للتركيزات المنخفضة من ثاني أكسيد الكبريت، وقدرتها على تحديد مصادر للانبعاثات لم تكن التقنيات السابقة قادرة على رصدها بالدقة ذاتها.

ويُعد ثاني أكسيد الكبريت أحد ملوثات الغلاف الجوي، إذ ينتج عن الأنشطة البشرية والعمليات الطبيعية، ويسهم في تكوين الجسيمات الدقيقة التي تؤثر في جودة الهواء والنظم البيئية، كما يؤدي دوراً في التأثير على المناخ من خلال تغيير مقدار الطاقة الشمسية التي يمتصها نظام الأرض والغلاف الجوي أو يعكسها.

وتوفر مجموعات البيانات الجديدة مرجعاً علمياً لدراسة التغيرات طويلة الأمد في تركيزات الغاز، وتتبع أنماط انبعاثاته ومصادرها، بما يعزز قدرات مراقبة تلوث الهواء ويدعم تقييم آثاره البيئية والمناخية.