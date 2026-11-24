بعد نحو عامين على بث حفل غنائي عبر موقع «يوتيوب»، نفذت السلطات الإيرانية، أمس (الإثنين)، عقوبة الجلد بحق المغنية بارستو أحمدي وأربعة أشخاص آخرين، بواقع 74 جلدة، وفق ما نقله موقع «امتداد» الإخباري عن محامي المغنية.

وتعود القضية إلى ديسمبر 2024، عندما أحيت أحمدي برفقة فرقتها حفلاً داخل أحد النزل التقليدية المعروفة باسم «كاروانسراي»، وظهرت خلاله مرتدية فستاناً ودون حجاب، متجاوزة بذلك عدداً من القوانين الإيرانية، التي تحظر على المغنيات تقديم عروض علنية.

ورغم أن الحفل لم يُقم أمام جمهور، وإنما بُث عبر الإنترنت، فإن تسجيله استقطب أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة على «يوتيوب»، فيما انتهت القضية بصدور حكم الجلد بحق الخمسة في وقت سابق من العام الجاري.

وتأتي هذه العقوبة في ظل تصاعد احتجاجات الإيرانيات على القوانين الإسلامية الصارمة، خصوصاً تلك المتعلقة بقواعد اللباس والحريات الشخصية.

وشهدت إيران عام 2022 موجة احتجاجات واسعة تحت شعار «المرأة، الحياة، الحرية»، خرج خلالها متظاهرون إلى الشوارع رفضاً لسياسات السلطات، التي واجهت الاحتجاجات بعنف.

ورغم ذلك، لا تزال نساء كثيرات في المدن الإيرانية الكبرى يتحدين قواعد اللباس المفروضة عليهن، تعبيراً عن رفضهن لهذه القيود وتمسكهن بحرية اتخاذ قراراتهن الشخصية.