قد لا يكون مذاق القهوة السوداء هو السبب الرئيسي وراء تعلقنا بها، إذ كشفت دراسة علمية حديثة عن آلية عصبية تربط الجهاز الهضمي بالدماغ، قد تفسر كيفية اكتساب الإنسان حب بعض الأطعمة والمشروبات المرة، رغم نفوره منها في البداية.

وأظهرت الدراسة، المنشورة في دورية «Nature»، أن الجهاز الهضمي لا يقتصر دوره على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، بل يسهم أيضاً في تشكيل التفضيلات الغذائية من خلال إرسال إشارات عصبية إلى الدماغ تحفز إفراز الدوبامين، المرتبط بالمكافأة والشعور بالمتعة.

واكتشف باحثون في جامعة كاليفورنيا أن هذه الآلية تعمل بصورة تدريجية وغير واعية، على خلاف الاستجابات السريعة للدوبامين التي تحدث عند رؤية الطعام أو تذوقه.

وأوضح الباحثون أن وصول العناصر الغذائية إلى الجهاز الهضمي يؤدي إلى إرسال إشارات تحفز إفراز الدوبامين في منطقة بالدماغ تُعرف باسم «اللوزة القاعدية الجانبية الأمامية»، التي تؤدي دوراً مهماً في معالجة المشاعر وتكوين الارتباطات المكتسبة.

وفي تجارب أجريت على الفئران، لاحظ الباحثون ارتفاع مستويات الدوبامين عند إيصال مواد مغذية مباشرة إلى المعدة، دون الاعتماد على حاسة التذوق، ما يشير إلى أهمية الإشارات الصادرة من الجهاز الهضمي في تشكيل التفضيلات الغذائية.

كما أظهرت التجارب أن تعطيل هذا المسار العصبي منع الفئران من اكتساب تفضيلات للنكهات المرتبطة بالسعرات الحرارية، فيما أدى تحفيزه اصطناعياً إلى جعلها تفضل نكهات لا تحمل أي قيمة غذائية.

وفي تجارب على البشر، استخدم باحثون من جامعة ييل ومؤسسات علمية أخرى تقنيات تصوير الدماغ لرصد استجابته بعد تناول الغلوكوز أو مخفوق الحليب، وأظهرت النتائج نمطاً مشابهاً لما رُصد لدى الفئران.

ويرى العلماء أن هذه الآلية قد تفسر تحول بعض النكهات المرة وغير المألوفة إلى مذاقات محببة بمرور الوقت، إذ يتعلم الدماغ ربطها بتأثيرات إيجابية، مثل التأثير المنشط للكافيين الموجود في القهوة.

ويأمل الباحثون أن يسهم فهم العلاقة بين الجهاز الهضمي والدماغ في تطوير علاجات مستقبلية للسمنة واضطرابات التغذية، وتعزيز فعالية أدوية إنقاص الوزن من خلال إعادة تشكيل التفضيلات الغذائية غير الصحية، بدلاً من الاقتصار على كبح الشهية.