أعاد مجلس إدارة شركة «إنفيديا» الأمريكية تعيين مؤسسها جنسن هوانغ رئيساً تنفيذياً وعضواً في مجلس الإدارة، بعد أقل من أسبوعين على استقالته، في قرار أعاد الزخم إلى أسهم عملاقة صناعة الرقائق الإلكترونية، التي قفزت بنحو 33% خلال التعاملات المبكرة، وسط تقارير عن استعادة الشركة نحو تريليون دولار من قيمتها السوقية.

وأعلنت الشركة أن مجلس إدارتها صوّت بالإجماع على إعادة هوانغ إلى منصبه بصورة فورية، بعد مناقشات خلص خلالها إلى أن عودته تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والعملاء، ولا تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي، استناداً إلى معلومات تلقاها من مسؤولين حكوميين.

وجاء القرار بعد دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة هوانغ إلى قيادة الشركة، عقب استقالته على خلفية تقارير عن علاقات شخصية، إحداها مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بجهود استخباراتية صينية، دون ثبوت تورطه في أنشطة تجسس.

ورحب ترمب بعودة هوانغ، معتبراً أن القرار يخدم الشركة والاقتصاد الأمريكي، في وقت تواجه فيه «إنفيديا» تدقيقاً متزايداً بشأن مبيعات رقائقها المتقدمة والالتزام بضوابط التصدير.

وأكدت الشركة استمرار التحقيق الذي تشرف عليه لجنة مستقلة من مجلس الإدارة بشأن التقارير المتعلقة بمحاولة استهداف هوانغ من جانب جهة استخباراتية أجنبية، إلى جانب مواصلة التعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

كما أعلنت تشكيل لجنة مختصة بالأمن القومي والرقابة على الصادرات، والعمل على استحداث منصب مسؤول تنفيذي للامتثال، لتعزيز الإشراف على المخاطر التنظيمية والتجارية.

وكان هوانغ قد استقال في 12 نوفمبر الجاري، لتتولى المديرة المالية كوليت كريس منصب الرئيس التنفيذي مؤقتاً، قبل أن يقرر المجلس إعادته، مع استمرار كريس في مهامها المالية وبقاء هارفي جونز رئيساً لمجلس الإدارة.

وانعكست أنباء العودة على أسواق المال، إذ قفز سهم «إنفيديا» بنحو 33% في التعاملات المبكرة، وامتدت المكاسب إلى أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعات ملحوظة.

وقال استراتيجي الأسواق المالية جاد حريري، في تصريحات لـ«العربية Business»، إن عودة هوانغ تمثل دعماً مهماً للشركة، نظراً إلى خبرته ودوره في قيادتها، معتبراً أن القرار عزز ثقة المستثمرين بمستقبل أعمالها.

وأشار إلى أن أسهم شركات الذكاء الاصطناعي قد تشهد تقلبات مرتبطة بجني الأرباح وتقييمات الشركات، مؤكداً أهمية متابعة قدرتها على تحويل استثماراتها المتزايدة إلى إيرادات وأرباح مستدامة.

ورغم الانتعاش الذي أعقب عودة هوانغ، لا تزال «إنفيديا» تواجه تساؤلات تنظيمية وقانونية تتعلق بالحوكمة والامتثال، وسط استمرار التدقيق الأمريكي في قطاع الرقائق المتقدمة.