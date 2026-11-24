أثار العثور على صندوق خشبي غامض مدفون في قاع البحر بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اكتشف غواصان بداخله دمية مصنوعة من الحبال، مغروسة بالإبر والدبابيس وتحمل رموزاً وكتابات غير مفهومة.

وبحسب وسائل إعلام تركية، بدأت الواقعة عندما كان الغواص المحترف علي قليتش (36 عاماً) برفقة زميله في رحلة غوص لتنظيف قاع البحر وتصوير مقاطع فيديو، قبل أن يلاحظا جسماً غريباً مدفوناً تحت الرمال.

وبعد إزالة الرمال، عثر الغواصان على سلسلة حديدية متصلة بصندوق خشبي صغير محكم الإغلاق، فقررا انتشاله إلى اليابسة لمعرفة محتوياته.

وأوضح قليتش، الذي يمتلك خبرة تمتد إلى 14 عاماً في الغوص الصناعي، أنه لم يسبق له العثور على جسم مماثل، رغم مشاهدته العديد من الأشياء الغريبة خلال عمله تحت الماء.

وعند فتح الصندوق، فوجئ الغواصان بدمية مصنوعة من الحبال، تحمل رسومات ورموزاً غامضة، فيما غُرزت إبر ودبابيس في رأسها وأجزاء من جسدها.

وأشار قليتش إلى أن البحث عبر الإنترنت أظهر تشابهاً بين الدمية وما يُعرف بـ«دمية الفودو»، المرتبطة في بعض المعتقدات الشعبية بطقوس السحر والشعوذة، دون وجود دليل يؤكد الغرض الحقيقي من وضعها داخل الصندوق.

وأضاف أن رائحة نفاذة تشبه الكبريت انبعثت من الصندوق فور فتحه، وأنه وزميله عانيا من صداع بعد عودتهما إلى المنزل، مرجحاً احتمال وجود مواد كيميائية تسببت في الرائحة والأعراض، دون تأكيد طبي لذلك.

كما تعرض زميله لإصابة في قدمه أثناء محاولتهما إزالة الإبر من الدمية، فيما تعامل الغواصان مع غرابة الموقف بتعليقات ساخرة عن احتمال وجود «لعنة» مرتبطة بها.

وانتشرت صور الاكتشاف وتفاصيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وسط تساؤلات بشأن هوية الشخص الذي أخفى الصندوق في قاع البحر، والأسباب التي دفعته إلى إحكام إغلاقه بالسلاسل.

ولا تزال ملابسات الواقعة مجهولة، دون معلومات مؤكدة عن مصدر الدمية أو الغرض من إخفائها.