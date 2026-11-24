رفعت ولايتا فرجينيا وأوريغون الأمريكيتان دعويين قضائيتين ضد شركات تابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على خلفية اتهامات بالتسبب في انتشار صور جنسية مولدة بالذكاء الاصطناعي، بينها صور يُشتبه في أنها تصور أطفالاً، عبر تطبيق «غروك» ومنصة «إكس».

وأعلن المدعيان العامان للولايتين، الديمقراطيان جاي جونز ودان رايفيلد، الاثنين، إقامة دعويين منفصلتين بموجب قوانين حماية المستهلك، تتهمان فيهما الشركات المشغلة لمنصة «إكس» وأداة الذكاء الاصطناعي «غروك» بالتقصير في توفير إجراءات الحماية اللازمة، وتضليل المستخدمين بشأن مستوى الأمان الذي توفره خدماتها.

وتستهدف الدعاوى شركات تابعة لإمبراطورية ماسك، من بينها «سبيس إكس» و«إكس كورب»، والكيان المسؤول عن تطوير «غروك»، المعروف سابقاً باسم «إكس إيه آي»، والذي أصبح يحمل اسم «سبيس إكس سوبر إنتليجنس»، وفقاً للملفات القضائية.

اتهامات بالتغاضي عن مخاطر «غروك»

وقال المدعي العام لولاية فرجينيا جاي جونز إن الشركات أعطت الأولوية للنمو التجاري وزيادة التفاعل على حساب سلامة المستخدمين، متهماً إياها بالترويج لقدرات «غروك» على إنتاج صور عارية ومحتوى جنسي، دون توفير ضمانات تتناسب مع مخاطر هذه التقنية.

وأضاف أن الشركات، سعياً للترويج للتطبيق وجذب عشرات الملايين من المستخدمين، تخلت عن إجراءات حماية شائعة في القطاع، وطرحت وضعاً يحمل اسم «سبايسي مود» (Spicy Mode)، يتيح إنشاء محتوى أكثر جرأة، معتبراً أن ضعف إجراءات الحماية لم يكن مجرد خلل تقني، بل تحول إلى جزء من الترويج للمنتج.

وفي ولاية أوريغون، اتهم المدعي العام دان رايفيلد الشركات بالسماح لأداة الذكاء الاصطناعي ومنصة التواصل بإنشاء واستضافة وتداول محتوى وصفه بالخطير وغير المقبول، رغم علمها بالحاجة إلى ضوابط تمنع إنتاج صور جنسية للأطفال أو صور حميمة لأشخاص حقيقيين دون موافقتهم.

3 ملايين صورة جنسية خلال 10 أيام

واستندت الدعويان إلى دراسة أجراها مركز مكافحة الكراهية الرقمية، قدرت أن «غروك» أنشأ ونشر نحو 3 ملايين صورة ذات طابع جنسي عبر منصة «إكس»، خلال الفترة من 29 ديسمبر 2025 إلى 8 يناير 2026، من بينها نحو 23 ألف صورة بدا أنها تصور أطفالاً.

ووفقاً للدراسة، بلغ متوسط إنتاج الصور الجنسية نحو 190 صورة في الدقيقة خلال فترة الرصد، فيما أشارت التقديرات إلى إنتاج صورة واحدة على الأقل تبدو أنها تصور طفلاً كل 41 ثانية تقريباً.

كما ذكرت الدعوى أن بعض الصور التي جرى الإبلاغ عنها ظلت متاحة على المنصة بعد اكتشافها، ما أثار تساؤلات بشأن فاعلية إجراءات المراقبة والاستجابة للمحتوى المخالف.

ولا تقتصر الاتهامات على الصور التي يُشتبه في أنها تصور أطفالاً، بل تشمل أيضاً إنشاء صور حميمة وجنسية لأشخاص بالغين دون موافقتهم، من خلال استخدام صور أصلية لهم وتعديل ملابسهم أو إظهارهم في أوضاع لم يظهروا فيها، بما يثير مخاوف بشأن التزييف العميق وانتهاك الخصوصية والحق في الصورة.

غرامات وتعويضات وملاحقة قضائية

وطالبت ولاية فرجينيا المحكمة بفرض غرامة تصل إلى 2500 دولار عن كل مخالفة متعمدة يثبت وقوعها، إلى جانب إصدار أوامر قضائية تمنع استمرار الممارسات المزعومة، واسترداد المكاسب التي تقول الولاية إنها تحققت بصورة غير قانونية.

كما تطالب ولاية أوريغون بتعويضات وعقوبات مالية وتدابير قضائية مماثلة، في إطار مساعيها لمحاسبة الشركات على الأضرار المزعومة.

ماسك يواجه اتهامات.. والشركة ترد

من جانبها، أكدت الشركة أن المحتوى الجنسي الذي يتضمن قاصرين، سواء كان حقيقياً أو مولداً بالذكاء الاصطناعي، غير مقبول، وكذلك الصور الإباحية لأشخاص حقيقيين دون موافقتهم، مشددة على أنه لا مكان لهذا المحتوى على منصتي «إكس» و«غروك».

وقالت إنها عززت إجراءات الحماية فور رصد محاولات من مستخدمين لاستغلال أدوات إنشاء الصور والفيديو، وإنها تتخذ إجراءات ضد الحسابات المخالفة وتتعاون مع سلطات إنفاذ القانون.

وشددت الشركة على أن محاولة إنشاء هذا النوع من المحتوى جريمة خطيرة، مؤكدة استمرار تعاونها مع السلطات لملاحقة مرتكبيه.