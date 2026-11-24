كشفت دراسة علمية حديثة عن فوائد غير متوقعة لدواء مستخدم على نطاق واسع لعلاج ارتفاع ضغط الدم، بعدما أظهرت النتائج قدرته على تنشيط الدهون البنية المسؤولة عن حرق الطاقة في الجسم، إضافة إلى ارتباطها بمؤشرات أفضل للصحة النفسية والتمثيل الغذائي.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة روكفلر الأمريكية، ونُشرت نتائجها في دورية (Nature)؛ حيث رصد الفريق علاقة بين استخدام أدوية حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، وبين ارتفاع نشاط الدهون البنية المعروفة بقدرتها على استهلاك السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة.

وأظهرت التجارب المعملية أن (لوسارتان) يعزز نشاط الدهون البنية بصورة مباشرة، عبر آليات مختلفة عن تلك التي يعتمد عليها الدواء في خفض ضغط الدم، ما يفتح الباب أمام استخدامات علاجية جديدة مستقبلًا. كما كشفت تجارب أُجريت على فئران عن زيادة في استهلاك الطاقة والأكسجين وارتفاع النشاط الأيضي بعد استخدام الدواء، وهو ما يشير إلى دوره المحتمل في تنشيط عملية حرق السعرات.

ولم تقتصر النتائج على التجارب المعملية، إذ حلل الباحثون بيانات وفحوصًا طبية لأكثر من 100 ألف شخص، ليتبين أن نشاط الدهون البنية ارتبط بمعدلات أفضل للسكر في الدم وصحة القلب وانخفاض مؤشرات الالتهاب.

واللافت أن الدراسة رصدت أيضًا ارتباطًا بين الدهون البنية وتراجع معدلات القلق والاكتئاب، في نتيجة وصفها الباحثون بالمفاجئة، مؤكدين أن العلاقة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم أسبابها بشكل أدق.

ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن الدراسة لم تثبت أن (لوسارتان) يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مباشر، بل أظهرت قدرته المحتملة على تنشيط الدهون البنية وتحسين بعض المؤشرات الصحية المرتبطة بعملية الأيض.