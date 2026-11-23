تحولت محاولة شاب أمريكي لإيذاء صديقته إلى واقعة صادمة بعدما تناول طفل صغير بالخطأ مشروبًا ملوثًا بمادة سامة داخل مطعم في ولاية فلوريدا.

وبحسب تحقيقات الشرطة، أضاف الشاب البالغ من العمر 24 عامًا زيت (البينيرويال) السام إلى كوب شاي مثلج كان مخصصًا لصديقته، قبل أن يتناوله طفلها أثناء غيابها لدقائق.

وأثارت رائحة غريبة منبعثة من المشروب شكوك الأم، ما دفعها إلى إبلاغ السلطات، لتكشف الفحوص وجود مادة زيتية سامة داخل الكوب.

واعترف المتهم لاحقًا بأنه أضاف الزيت عمدًا بهدف التسبب في أذى لصديقته، مدعيًا أنه لم يكن يقصد استهداف الطفل أو التسبب في الوفاة.

وتشير السلطات الأمريكية إلى أن زيت البينيرويال مادة شديدة السمية قد تؤدي إلى التشنجات وفشل الكبد والوفاة، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها في الواقعة.