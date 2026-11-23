تحولت عبارة قصيرة ظل يرددها الطفل أحمد، البالغ من العمر ست سنوات، إلى أكثر ما يختصر فصول مأساة هزت الشارع المصري، بعدما فارق الحياة متأثرًا بإصابات متفرقة قالت التحقيقات الأولية إنها نتجت عن تعرضه للاعتداء داخل منزل والديه.

ووقعت الحادثة بمحافظة الإسكندرية، حيث استقبل مستشفى الجمهورية العام طفلًا في حالة صحية حرجة، وعلى جسده آثار كدمات وإصابات متفرقة، قبل أن تفشل محاولات إسعافه ويفارق الحياة متأثرًا بما تعرض له.

انتهت حياته بطريقة صادمة

وعقب إخطار قسم شرطة محرم بك بالواقعة، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص ملابسات الوفاة، فيما أقرت والدة الطفل خلال التحقيقات الأولية بأنها وزوجها اعتديا على نجلهما بدعوى تأديبه بسبب سلوكه، قبل أن يؤكد الأب صحة تلك الأقوال. وأظهرت التحريات الأولية أن الاعتداءات لم تكن واقعة منفردة، إذ جرى استخدام عصا خشبية وخرطوم بلاستيكي في ضرب الطفل أكثر من مرة، كما أرشد الأب عن الأدوات المستخدمة، وتم التحفظ عليها ضمن أحراز القضية.

وزادت أقوال شقيقي الطفل من قسوة المشهد، بعدما أكدا تعرض أحمد للاعتداء المتكرر خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن حالته الصحية تدهورت تدريجيًا حتى نُقل إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتكشف تفاصيل حياة الطفل جانبًا آخر من المأساة، إذ عاش أحمد معظم سنوات عمره بعيدًا عن والديه، بعدما تولت خالته رعايته منذ ولادته، في فترة كان والده يقضي فيها عقوبة حبس على ذمة إحدى القضايا، بينما اقتصرت رعاية الأم على أشقائه.

4 أيام بلا طعام واعتداءات متكررة

ووفق رواية الخالة، فقد تكفلت بتربية الطفل والإنفاق عليه والاهتمام بشؤونه اليومية طوال نحو ست سنوات، إلى أن انتقل قبل أشهر إلى منزل والديه بعد بقائه لفترة لدى جدته من جهة الأب.

وتقول الخالة إنها لاحظت خلال زياراتها المتكررة آثار اعتداء على جسد الطفل، وطلبت من والده أكثر من مرة التوقف عن ضربه، إلا أن الأب كان يعتبر الأمر جزءًا من أسلوب تربيته لابنه. وأضافت أن الطفل كان يعبّر باستمرار عن رغبته في العودة للعيش معها، مرددًا عبارة «رجعيني عندك»، وهي الكلمات التي تحولت بعد وفاته إلى الشاهد الأبرز على معاناته خلال أيامه الأخيرة. كما أشارت إلى معلومات وصلتها تفيد بأن أحمد ظل أيامًا عدة دون تناول الطعام بالشكل الكافي، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويسقط من شدة الإعياء، ليُنقل بعد ذلك إلى المستشفى.

وأمام هول الواقعة، أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان الطفل وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات القضية، فيما تنتظر جهات التحقيق تقرير الطب الشرعي لحسم السبب النهائي للوفاة وتحديد المسؤوليات القانونية الكاملة.

وتواصل القضية إثارة حالة واسعة من التعاطف والغضب، خاصة مع تداول تفاصيل السنوات التي قضاها الطفل بعيدًا عن والديه، وانتهاء رحلته بكلمات أخيرة لم تجد من يستجيب لها: «رجعيني عندك».