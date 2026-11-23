ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، بلدية مورييجي التابعة لإقليم لوندا سول شرقي أنغولا، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المعهد الوطني للأرصاد الجوية والجيوفيزياء في أنغولا أن الزلزال وقع عند الساعة 10:59 صباحاً بالتوقيت المحلي، وشعر به السكان، مشيراً إلى أن الزلازل التي تبلغ قوتها 5 درجات أو أكثر نادرة الحدوث في البلاد.