ذكرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم، أن بولندا أبلغت عن تفشي سلالة «إتش 5 إن 1» شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور في مزرعة للديوك الرومية في شمال البلاد، في وقت تواجه فيه أوروبا ارتفاعاً موسمياً لحالات هذا المرض الفتاك.

وأضافت المنظمة ومقرها باريس، نقلاً عن تقرير صادر عن السلطات البولندية، أن الفايروس رصد في مزرعة في بلدة بيسكوبيك في منطقة فارمينسكو-مازورسكي، وأدى إلى نفوق 587 ديكاً رومياً من أصل 18723، وتم إعدام الطيور المتبقية.

ويُعد هذا هو أول تفش لأنفلونزا الطيور من تلك السلالة منذ مايو الماضي.