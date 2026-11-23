كشفت دراسة حديثة أن احتساء فنجان قهوة قبل تناول الإفطار قد يرتبط بارتفاع أكبر في مستويات السكر بالدم بعد تناول الطعام، مقارنة باحتسائها مع الوجبة أو بعدها، ما يسلط الضوء على أهمية توقيت استهلاكها وليس نوعها فقط.

وأجرى باحثون من جامعة ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية تجربة سريرية استمرت ستة أسابيع، بمشاركة 19 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة؛ بهدف دراسة تأثير توقيت شرب القهوة ودرجة تحميصها على استجابة الجسم للجلوكوز.

واعتمدت الدراسة على اختبار أنواع مختلفة من القهوة بدرجات تحميص فاتحة ومتوسطة وداكنة، مع تغيير توقيت تناولها بالنسبة للكربوهيدرات، سواء قبلها بساعة أو بالتزامن معها أو بعدها بساعة.

وأظهرت النتائج أن تناول القهوة قبل الكربوهيدرات ارتبط بارتفاع أكبر في مستويات السكر بعد الوجبة، فيما كانت التأثيرات أقل وضوحًا عند شربها أثناء الطعام أو بعده. كما سجلت القهوة متوسطة وداكنة التحميص ارتفاعات أكبر في بعض مؤشرات سكر الدم عند تناولها قبل الطعام.

ورجّح الباحثون أن يكون الكافيين أحد العوامل المؤثرة في هذه النتيجة، إذ قد يقلل مؤقتًا من حساسية الخلايا للإنسولين ويؤثر في طريقة تعامل الجسم مع الجلوكوز.

وأكدت الدراسة أن النتائج لا تعني أن القهوة تسبب الإصابة بالسكري، كما أنها استندت إلى عينة محدودة من أشخاص أصحاء، دون إشراك مصابين بالسكري أو مقاومة الإنسولين.

ودعا الباحثون إلى إجراء دراسات أوسع لفهم العلاقة بين توقيت شرب القهوة واستجابة الجسم للسكر بصورة أكثر دقة، خصوصًا مع انتشار هذه العادة اليومية لدى ملايين الأشخاص حول العالم.