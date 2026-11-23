لم تكن تشعر بألم أو تعاني أعراضًا مقلقة، لكن اكتشاف شوكة طعام كاملة داخل معدة شابة دفع الأطباء إلى التدخل الجراحي بعد فشل محاولات استخراجها بالمنظار.

ووصلت شابة تبلغ من العمر 27 عامًا إلى قسم الطوارئ في مستشفى وايكاتو بنيوزيلندا عقب ابتلاعها شوكة طعام معدنية بالخطأ أثناء محاولتها استثارة التقيؤ، فيما أظهرت الفحوص الأولية أن حالتها العامة مستقرة وكانت علاماتها الحيوية ونتائج تحاليلها طبيعية.

وكشفت الأشعة السينية وجود الشوكة مستقرة داخل المعدة، ما دفع الفريق الطبي إلى محاولة استخراجها عبر المنظار من خلال الفم، إلا أن المحاولة الأولى لم تنجح.

وفي اليوم التالي، أعيدت المحاولة تحت التخدير العام باستخدام وسائل حماية إضافية للمريء، غير أن أطراف الشوكة كانت منغرزة في بطانة المعدة، ما أثار مخاوف من التسبب بإصابة داخلية، وأجبر الأطباء على اللجوء إلى الجراحة.

واختار الفريق إجراء عملية بالمنظار البطني، حيث تمكن الجراحون من الوصول إلى موضع الشوكة وإحداث فتحة صغيرة في المعدة لاستخراجها بأقل قدر ممكن من المناورة، قبل إغلاق الجرح وإنهاء العملية دون تسجيل مضاعفات ظاهرة. وتعافت الشابة بصورة جيدة وغادرت المستشفى بعد ثلاثة أيام، مع توصية باتباع نظام غذائي طري خلال فترة التعافي.

ووثّق الطبيبان راشيل روبرتسون وجيسي فيشر تفاصيل الحالة في تقرير طبي نُشر حديثًا، فيما حذر فيشر من محاولة استثارة التقيؤ باستخدام أجسام غريبة، لما قد يترتب على ذلك من إصابات ومخاطر صحية غير متوقعة.