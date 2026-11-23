تتجه الأنظار إلى المصممة البريطانية مارتين روز بعد توليها قيادة إبداعية جديدة تُنتظر أن تضخ مزيدًا من الجرأة والنَفَس الشبابي في عالم الأزياء الفاخرة، مستندة إلى أسلوبها المعروف بكسر القواعد التقليدية والاقتراب من ثقافة الشارع.

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وتُعد روز من أبرز الأسماء المؤثرة في تصميم الأزياء الرجالية، إذ اشتهرت بتقديم قصات واسعة وتصاميم غير تقليدية تمزج بين الأناقة المعاصرة والتأثيرات الموسيقية والثقافات الشبابية؛ ما منحها مكانة لافتة على الساحة العالمية.

ويأتي اختيارها لقيادة المجموعات الرجالية والنسائية في خطوة تعكس توجهًا نحو هوية أكثر حداثة وارتباطًا بالأجيال الجديدة، خاصة أنها تمتلك معرفة سابقة بالعلامة من خلال تعاونات سابقة تركت بصمتها في مسيرتها المهنية.

ويمثل هذا التعيين محطة تاريخية أيضًا، إذ تصبح روز أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس العلامة قبل أكثر من مئة عام، ما يضيف بعدًا استثنائيًا للمرحلة المقبلة.

ويرى مراقبون أن التجربة الجديدة تضع المصممة البريطانية أمام اختبار مهم، وسط ترقب واسع لكيفية ترجمة رؤيتها الإبداعية إلى مجموعات تعكس شخصيتها الجريئة وتحافظ في الوقت ذاته على مكانة العلامة في عالم الموضة الفاخرة.

