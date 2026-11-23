كشفت الفنانة المصرية روجينا عن محطات صعبة في حياتها، جمعت بين خلاف عائلي بسبب تمسكها بالعمل في مجال التمثيل، وأزمة مهنية أبعدتها عن الشاشة لمدة أربع سنوات عقب زواجها من الفنان المصري أشرف زكي.

واسترجعت روجينا في تصريحات تلفزيونية تفاصيل خلافها مع والدها، مؤكدة أن رغبتها في دخول عالم الفن قوبلت برفض شديد من والدها، الذي لم يتقبل اختيارها التمثيل مهنة لها، ووضعها أمام قرار صعب حين قال لها: «يا أنا يا التمثيل».

وأوضحت أن الخلاف تطور إلى قطيعة بينهما، ازدادت حدتها بعد سفر والدها إلى إيطاليا وانقطاع التواصل، مؤكدة أنها لم تتمكن من مسامحته حتى الآن، رغم مرور سنوات على الواقعة.

وأكدت روجينا أنها لا تشعر بالندم على اختيارها الاستمرار في الفن، معتبرة أن قراراتها كانت تعبيراً عن قناعاتها، وقالت: «سعيدة بكل قرار أخدته في حياتي، حتى لو القرار ده خسرت فيه ناس.. ومش أي ناس، أبويا».

زواج أشرف زكي يبعد روجينا عن العمل 4 سنوات

وعلى مستوى مشوارها الفني، كشفت روجينا أن زواجها من الفنان أشرف زكي وتوليه منصب نقيب المهن التمثيلية تزامناً مع مرحلة واجهت خلالها صعوبات في الحصول على أدوار، ما أدى إلى ابتعادها عن العمل لمدة أربع سنوات.

ونفت أن تكون تلك الظروف مرتبطة بخلافات أو خصومات مع زملائها في الوسط الفني، مؤكدة أنها لم تدخل في عداوات مع أحد، رغم التحديات التي واجهتها في محاولاتها مواصلة مسيرتها الفنية والحفاظ على حضورها.

روجينا ترد على اتهامات استفادتها من منصب زوجها

وتعليقاً على الانتقادات التي تربط نجاحها الفني بزواجها من أشرف زكي، أوضحت روجينا أن هذا الارتباط لم يمنحها امتيازات مهنية كما يعتقد البعض، بل تزامن مع فترة توقفت خلالها عن العمل، وهو ما جعل تجربتها مختلفة عما يردده منتقدوها.

وفي المقابل، شددت على اعتزازها بزوجها وتقديرها لمساندته لها ولابنتيهما، مؤكدة أن الصعوبات التي واجهتها في مسيرتها لا تقلل من مكانته في حياتها، وعبرت عن ذلك بقولها إنها «امرأة في ظل رجل».