قرر الفنان اللبناني فضل شاكر تحويل قصة حياته ومسيرته الفنية إلى فيلم سينمائي طويل، بعدما توصلت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر إلى اتفاق مبدئي معه للحصول على حقوق تقديم سيرته على الشاشة الكبيرة، في مشروع يستعرض أبرز المحطات التي مر بها على المستويين الفني والإنساني.

ومن المنتظر أن يتناول العمل رحلة شاكر منذ بداياته في عالم الغناء، والنجاحات التي حققها ووضعته بين أبرز الأصوات العربية، وصولاً إلى التحولات التي شهدتها حياته والأزمات التي أبعدته عن الساحة الفنية وأثارت جدلاً واسعاً حوله.

توثيق حياته سينمائياً

ويهدف المشروع إلى تقديم جوانب مختلفة من حياة الفنان اللبناني، بدايةً من مشواره الغنائي وعلاقته بالجمهور، مروراً بقراراته الشخصية والتحديات التي واجهها، وصولاً إلى المراحل التي غيرت مسار حياته.

وفي بيان صدر على هامش مهرجان الدوحة السينمائي، وصف رئيس لجنة الأفلام، حسن الذوادي، قصة فضل شاكر بأنها تجربة إنسانية وفنية استثنائية، مشيراً إلى ما تحمله من نجاحات وتحولات وتعقيدات وأهمية ثقافية.

وأكد أن مسيرة شاكر لا تقتصر على النجومية الموسيقية، بل تشمل موهبته وقناعاته الشخصية والتحديات التي واجهها، إلى جانب ارتباطه بجمهوره ومحاولته بدء مرحلة جديدة.

قضايا وأزمات تلاحق فضل شاكر

ويأتي المشروع في وقت لا تزال فيه حياة فضل شاكر محل اهتمام، منذ إعلانه اعتزال الغناء عام 2012 وابتعاده عن الساحة الفنية، قبل ارتباط اسمه بعدد من القضايا القضائية في لبنان؛ أبرزها أحداث عبرا ومحاولة قتل هلال حمود، إلى جانب اتهامات تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال والتحريض.

تطورات قضائية جديدة

يشار إلى أنه صدر بحق شاكر أحكام غيابية بالسجن بلغ مجموعها 22 عاماً، قبل أن يسلم نفسه للسلطات اللبنانية بعد سنوات قضاها في مخيم عين الحلوة، ويخضع لإجراءات إعادة المحاكمة، فيما تقرر عقد جلسة جديدة في قضية أحداث عبرا يوم 25 نوفمبر الجاري.