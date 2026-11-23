اعتمدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومضة برق امتدت لمسافة 829 كيلومتراً فوق الولايات المتحدة، مسجلةً رقماً قياسياً عالمياً بوصفها الأطول من حيث الامتداد الأفقي.

وبدأت الومضة من شرق ولاية تكساس ووصلت إلى مناطق قريبة من مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري خلال عاصفة رعدية واسعة شهدتها السهول الكبرى بأمريكا الشمالية في أكتوبر 2017.

ولم يُرصد الامتداد الكامل للومضة عند تحليل البيانات لأول مرة، رغم تسجيلها بواسطة القمر الصناعي الأمريكي (GOES-16). وبعد إعادة فحص البيانات باستخدام تقنيات أكثر تطوراً، تبيّن أن الومضة تجاوزت الرقم القياسي السابق.

واعتمد العلماء في القياس على تحديد المسافة بين أبعد نقطتين ضمن الومضة، ليبلغ طولها 829 كيلومتراً بهامش خطأ يقدّر بنحو 8 كيلومترات.

وتم اعتماد الرقم رسمياً بعد مراجعة بيانات العاصفة القديمة، ليتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 768 كيلومتراً بفارق 61 كيلومتراً، ويمنح ومضة سُجلت قبل سنوات صدارة السجلات العالمية.