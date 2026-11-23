في مشهد أثار حالة من القلق بين أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر، شهد شارع البهي انهيار منزل سكني بشكل مفاجئ، وسط تحرك عاجل من الأجهزة الأمنية والتنفيذية للتعامل مع تداعيات الحادثة، فيما حالت العناية الإلهية دون وقوع كارثة بشرية، بعد إخلاء العقار من سكانه قبل انهياره بدقائق، وفق روايات شهود العيان.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل سكني بشارع البهي، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة والحماية المدنية والجهات التنفيذية إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخلاء السكان قبل الانهيار بدقائق

وكشفت المعلومات الأولية أن العقار المنهار كان خاليًا من السكان وقت سقوطه، بعدما جرى إخلاؤه قبل الانهيار بنحو 5 دقائق، بحسب روايات شهود العيان، وهو ما أسهم في عدم وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح جراء الحادث.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار، لمنع اقتراب المواطنين والمارة، وتسهيل أعمال الفحص والتأمين، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الأهالي.

إخلاء العقارات المجاورة وفحص سلامتها الإنشائية

وفي إطار التعامل مع تداعيات الحادثة، تابع محافظ الغربية، اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، الموقف ميدانيًا، ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث جرى إخلاء العقارات المجاورة للمنزل المنهار وفصل المرافق عنها، حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما كلف المحافظ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة المباني المحيطة وفحص حالتها الإنشائية، وإعداد تقرير فني بشأن مدى تأثرها بالانهيار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة وفقًا لنتائج المعاينة.

وتخضع أعمال البناء والحفر الجارية بالقرب من موقع الحادثة للفحص، للوقوف على مدى ارتباطها بأسباب انهيار العقار، وتحديد العوامل التي أدت إلى سقوطه.

تقديم الدعم للأسر المتضررة

وفي سياق متصل، وجّه محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة بحث الموقف وتقديم أوجه الدعم والمساعدات اللازمة للأسر المتضررة، مؤكدًا استمرار متابعة تداعيات الحادثة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، مع تكليف الجهات المختصة بإجراء المعاينات والتحريات اللازمة لكشف ملابسات الانهيار وتحديد أسبابه.