تتجه الأنظار إلى مستقبل المؤسسة الملكية البريطانية في ظل التغييرات التي يُتوقع أن يتبناها الأمير ويليام عند توليه العرش، إذ كشفت تقارير إعلامية عن توجهات لإعادة تنظيم الألقاب والامتيازات الملكية، قد تشمل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وطفليهما، ضمن رؤية تستهدف إعادة تحديد شروط الانتماء الفعلي إلى العائلة المالكة.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ديلي ميل» وموقع «بيدج سيكس»، نقلاً عن كتاب مرتقب للصحفي المتخصص في الشؤون الملكية توم سايكس، بعنوان (The Dukes: Edward VIII, Andrew, and Harry – the Men Who Undermined the Modern Monarchy)، فإن ويليام يدرس إعادة النظر في نظام الألقاب الملكية، بما يشمل حرمان هاري وميغان من لقبي «صاحب وصاحبة السمو الملكي»، وانعكاس ذلك على طفليهما.

ووفقاً لما أورده الكتاب، فإن أمير ويلز يتجه إلى ربط الألقاب الملكية بالمهام الرسمية، بحيث تقتصر على أفراد العائلة الذين يشاركون فعلياً في الواجبات الملكية، بدلاً من منحها تلقائياً بحكم النسب والولادة.

ونقل سايكس عن شخص وصفه بأنه صديق مقرب من الأمير ويليام، أن الحصول على لقب «صاحب السمو الملكي» سيكون مرتبطاً بأداء مهام عامة، تشمل تمثيل المؤسسة الملكية في المناسبات الرسمية والقيام بأدوار دبلوماسية وحكومية، إلى جانب المشاركة في الأنشطة العامة داخل البلاد.

وأضاف المصدر أن أفراد العائلة الذين يؤدون هذه المهام سيحصلون على مخصصات مالية ورواتب ومساكن، بينما لن يتمتع غير العاملين بهذه الامتيازات، مع احتفاظهم بحرية اختيار مساراتهم المهنية وتحقيق دخلهم بعيداً عن الالتزامات الملكية.

ولا تقتصر التغييرات المحتملة على أسرة الأمير هاري، إذ يشير الكتاب إلى أن الأميرة شارلوت والأمير لويس، ابني ويليام الأصغرين، قد يُمنحان حرية الاختيار بين الانضمام إلى المؤسسة الملكية كعضوين عاملين أو التوجه إلى حياة مهنية مستقلة، فيما يظل الأمير جورج، بصفته الابن الأكبر، الوريث المباشر للعرش بعد والده.

ويرى سايكس أن ويليام وضع بالفعل تصورات لإعادة هيكلة واسعة داخل المؤسسة الملكية، تتضمن مراجعة مسؤوليات كبار أفراد العائلة وإعادة توزيع الأدوار بما يتناسب مع رؤيته لمستقبل النظام الملكي.

وفي أول تعليق مقتضب على ما ورد في الكتاب، قال متحدث باسم الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون لموقع «بيدج سيكس»: «من سياستنا عدم التعليق على الكتب أو الادعاءات الواردة فيها»، بينما لم يصدر تعليق فوري من ممثلي الأمير هاري وميغان ماركل.

وتنسجم هذه التقارير مع تصريحات سابقة للأمير ويليام خلال ظهوره في سلسلة (The Reluctant Traveler) عبر منصة «Apple TV+»، تحدث فيها عن رغبته في إحداث تغييرات داخل المؤسسة الملكية، قائلاً إن التغيير يمثل جزءاً من أجندته، وإنه يتطلع إلى تطوير الأمور نحو الأفضل، مع الحفاظ على التقاليد التي لا تزال تؤدي دورها، ومراجعة ما لم يعد مناسباً لمتطلبات المرحلة المقبلة.