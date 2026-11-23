في أعقاب الجدل الذي أثارته رسالة زوجها من داخل السجن، اختارت لورا براند زوجة الممثل ومقدم البرامج البريطاني راسل براند الرد على الانتقادات بالتأكيد على احترامها للقواعد المنظمة للتواصل مع السجناء، مع تمسكها بمواصلة نشاطها الإعلامي ودعم عائلتها، رغم الاهتمام المتزايد الذي أحاط بتصريحاتها الأخيرة.

وخلال حلقة جديدة من برنامجها «خدمة الأحد مع عائلة براند» عبر منصة «يوتيوب»، أوضحت لورا، البالغة من العمر 39 عاما، أنها أدركت طبيعة الضوابط التي يفرضها العاملون في سجن «ليتلهي»، حيث يقضي زوجها راسل براند عقوبته، مشيرة إلى أنها ستحرص على الالتزام بها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت استمرارها في تقديم البرنامج أسبوعيا، معربة عن اعتزازها بدورها كزوجة وأم وامرأة تقف إلى جانب عائلتها، في ظل ما وصفته بالتدقيق الإعلامي المكثف في صورتها ومواقفها.

ويأتي هذا الموقف بعد أن قرأت لورا، خلال حلقة سابقة، رسالة بعث بها زوجها من السجن، أعاد فيها تأكيد براءته من الجرائم التي أُدين بها. وأثارت الخطوة تساؤلات بشأن مدى توافق الرسالة مع لوائح السجن، وسط تحقيق فتحته السلطات البريطانية للتحقق مما إذا كان براند قد خالف قواعد التواصل، بإرسال رسالة مع علمه بأنها ستُنشر للرأي العام.

وفي السياق ذاته، وصف متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني الرسالة بأنها «مروعة بوضوح»، مشددا على أن القواعد تمنع السجناء من الإدلاء بتصريحات من شأنها التسبب في معاناة إضافية للضحايا، أو تجاوز القيود الإعلامية المفروضة عليهم من خلال الاستعانة بأطراف أخرى.

وكان راسل براند، البالغ من العمر 51 عاما، قد حُكم عليه في 9 نوفمبر بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف السنة، بعد إدانته بتهمة الاغتصاب وثلاث تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على أربع نساء، فيما كان قد نفى الاتهامات الموجهة إليه ودفع ببراءته.

ولم يقتصر الجدل على التحقيق المتعلق بالرسالة، إذ واجه براند انتقادات إضافية من ميا لاتير، التي اتهمته بالاعتداء عليها عام 2006، عندما كانت تبلغ 16 عاما، وهي مزاعم لم تكن ضمن الاتهامات التي نظرت فيها القضية الجنائية وصدر على خلفيتها الحكم.

في المقابل، كشف محامٍ يمثل براند أن فريق الدفاع يدرس الخيارات القانونية المتاحة للطعن في حكم الإدانة والعقوبة، بما في ذلك إمكانية التقدم باستئناف.