أعاد شاب مصري عقاراً سكنياً مائلاً إلى وضعه شبه الطبيعي بعد أكثر من شهر من العمل المتواصل، ليتحول إلى بطل شعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنقلب القصة إلى جدل واسع عقب الكشف عن مؤهله الدراسي وتحذير نقابة المهندسين من الاعتماد على مثل هذه التدخلات دون إشراف هندسي معتمد.

وشهدت قرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية الواقعة التي لفتت الأنظار، بعدما تعرض عقار سكني مكوّن من خمسة طوابق لميلان حاد بلغ نحو 1.85 متر، ما أثار مخاوف من انهياره وتهديد حياة الأسر المقيمة بداخله.

33 يوماً أعادت المبنى للحياة

بدأت الأزمة في سبتمبر 2026 عندما رصد السكان ميلاً واضحاً في المبنى، بينما أشارت تقارير محلية إلى وجود انحرافات في أكثر من اتجاه، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة انتهت بقرار يقضي بإزالة العقار حفاظاً على الأرواح.

وقبل تنفيذ قرار الهدم، قرر علي عبدالله عيسى، أحد أبناء القرية، خوض تجربة مختلفة تقوم على محاولة استعدال المبنى وإعادته إلى وضعه الطبيعي بدلاً من إزالته بالكامل، وهي الخطوة التي جذبت اهتمام الأهالي ورواد مواقع التواصل.

واستغرقت عملية الاستعدال 33 يوماً من العمل المتواصل، استخدم خلالها فريق العمل وسائل تدعيم متنوعة شملت تعزيز القواعد الخرسانية وإضافة أعمدة جديدة وتنفيذ خوازيق لدعم التربة وتحسين قدرتها على تحمل الأحمال.

وأوضح القائم على العملية أن المبنى لم يُرفع بصورة مباشرة، بل جرى تحريكه تدريجياً وفق آلية وصفها بـ«الزحف»، بما يسمح بإعادته إلى وضع أكثر اتزاناً دون تعريضه لاهتزازات قد تزيد من حجم الخطر.

وأكد أن نسبة الاستعدال بلغت نحو 97.5%، فيما وصلت تكلفة أعمال التدعيم والتأمين وإعادة التوازن إلى قرابة 500 ألف جنيه، الأمر الذي دفع كثيرين إلى الإشادة بالتجربة واعتبارها بديلاً أقل تكلفة من الهدم وإعادة البناء.

مؤهل المنقذ يشعل الجدل

غير أن الاهتمام بالقصة اتخذ منحى مختلفاً بعد تداول معلومات حول المؤهل العلمي لصاحب عملية الإنقاذ، إذ كشفت تقارير إعلامية أنه حاصل على دبلوم صناعي وليس خريج كلية هندسة مصرية أو عضواً مقيداً بنقابة المهندسين.

في المقابل، قال علي عبدالله عيسى إنه يحمل درجة بكالوريوس في العلوم بمجال الهندسة المدنية من جامعة أمريكية عبر الإنترنت، مستنداً إلى خبرة عملية طويلة في مجال الإنشاءات والمقاولات. لكن نقابة المهندسين المصرية شددت على أن القائم على الأعمال غير مسجل في جداولها المهنية، مؤكدة عدم تلقيها أي تقارير أو دراسات فنية خاصة بعملية الاستعدال أو ما يثبت وجود إشراف هندسي متخصص على المشروع.

ومع تصاعد الجدل، حذر مسؤولون بالنقابة من خطورة التعامل مع المنشآت المائلة بوسائل غير معتمدة أو دون مراجعات فنية دقيقة، مؤكدين أن سلامة السكان يجب أن تبقى أولوية تتقدم على أي نجاحات متداولة عبر مواقع التواصل.

وفي تطور مفاجئ، قررت محافظة الدقهلية إخلاء العقار احترازياً ومنع عودة الأسر الخمس المقيمة فيه، لحين انتهاء اللجنة الهندسية المختصة من إعداد تقريرها النهائي بشأن حالة المبنى وسلامته الإنشائية.

وبين إشادات اعتبرت ما جرى إنجازاً استثنائياً، وتحذيرات ترى أن الحكم النهائي يجب أن يكون للتقارير الهندسية المعتمدة، يبقى مصير «عقار غزالة المائل» معلقاً في انتظار كلمة الخبراء حول مدى صلاحيته للسكن من جديد.