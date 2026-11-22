كشفت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب عن نصيحة توجهها باستمرار إلى ابنها بارون، البالغ من العمر 20 عاما، بشأن المواعدة والعلاقات العاطفية، محذرة إياه من المخاطر التي قد يواجهها في العالم الخارجي، ومؤكدة أنها ستظل داعمة له مهما تغيرت ظروف حياته.

وقالت ميلانيا، البالغة 56 عاما، في سلسلتها الوثائقية الجديدة، إن «العالم مليء بالمخاطر، وعليه أن يكون حذرا»، مشيرة إلى أنها تحرص على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع ابنها بشأن تفاصيل الحياة والتحديات التي قد يواجهها.

وأضافت: «سأكون دائما إلى جانبه، ولدينا تواصل مفتوح وصريح بشأن الحياة. أنا موجودة من أجله وسأظل كذلك، وهو يعرف أنه أولويتي وسيبقى كذلك»، في تصريحات تعكس حرصها على استمرار دورها في توجيهه وحمايته، رغم بلوغه سن العشرين.

ولم تكشف ميلانيا عن تفاصيل محددة بشأن طبيعة المخاطر التي تحذر منها بارون، لكن حديثها عن المواعدة يأتي في ظل اهتمام متزايد بحياة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي ظل بعيدا عن الأضواء مقارنة ببقية أفراد العائلة، قبل أن يصبح ظهوره في المناسبات الرسمية والعامة أكثر تكرارا خلال السنوات الأخيرة.

وتطرقت ميلانيا، في حديثها عن علاقتها بابنها، إلى الجانب الشخصي من دورها كأم، مازحة بأنها أم «رائعة وعصرية»، وقالت إنها تحرص على تذكيره بذلك باستمرار، في إشارة إلى طبيعة العلاقة بينهما وما تصفه من تواصل وصراحة.

وكان موقع «Page Six» قد نقل في عام 2025 عن مصدر مطلع أن بارون أغلق طابقا كاملا في برج ترمب بمدينة نيويورك خلال موعد عاطفي، في خطوة قيل إنها اتخذت لأسباب أمنية، دون الكشف عن هوية الطرف الآخر أو تفاصيل العلاقة، ولم يصدر ما يؤكد علنا ارتباط بارون بعلاقة عاطفية محددة.

ويواصل بارون دراسته في السنة الثالثة بكلية ستيرن لإدارة الأعمال التابعة لجامعة نيويورك، فيما لا تزال حياته الشخصية بعيدة إلى حد كبير عن التغطية الإعلامية المباشرة، ولا يتحدث علنا عن علاقاته أو تفاصيل مواعدته.

وفي السنوات الأخيرة، بدأ بارون يظهر بوتيرة أكبر في المناسبات المرتبطة بالعائلة الرئاسية، بعدما أمضى فترة طويلة بعيدا عن المشهد العام، إذ حضر فعاليات في البيت الأبيض، كما شارك عائلته حضور خطاب حالة الاتحاد لعام 2026، إلى جانب أختيه غير الشقيقتين إيفانكا وتيفاني ترامب.

وكانت ميلانيا قد سلطت الضوء على شخصية ابنها في فيلمها الوثائقي «ميلانيا»، الذي عرض لأول مرة في يناير الماضي، ووصفت بارون بأنه يتمتع بثقة كبيرة بالنفس وعقلية استثنائية، معربة عن رغبتها في أن يرسم مساره الخاص في الحياة، بعيدا عن الضغوط المرتبطة باسم عائلته ومكانتها السياسية والإعلامية.