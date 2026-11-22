تحقق المنشورات المصحوبة بفيديو 5 أضعاف الوصول والتفاعل، ويستحوذ الفيديو على 36% من إجمالي مرات الظهور في «إكس». وبهذه الأرقام، قدّم حساب المنصة الرسمي لصنّاع المحتوى @XCreators⁠ الفيديو بوصفه أسرع صيغ المحتوى نموًا على «إكس»، واستعرض أدوات لتجهيزه للنشر داخل المنصة.

اجعل الفيديو مفهومًا من دون صوت. فعّل النص التلقائي للكلام المنطوق، وراجع دقته، واختر لونًا يسهل قراءته. أضف ترجمة إذا كنت تخاطب جمهورًا بلغة أخرى.

أبرز رسالتك في لمحة. ضع عبارة قصيرة على الشاشة تلخّص فكرتك أو عرضك، واختر نمطًا ولونًا ينسجمان مع هويتك البصرية.

اعرض المقاطع القصيرة عموديًا. حوّل المقطع الأفقي إلى عمودي من خيار «تحرير» عند الرفع، واضبط الإطار ليملأ شاشة الهاتف مع إبقاء العنصر الرئيس واضحًا.

اختر غلافًا يوضح فكرة الفيديو. استخدم لقطة من المقطع أو ارفع صورة مخصّصة تمنح المشاهد فكرة عمّا سيشاهده قبل التشغيل